Песков: Путин проинформировал членов ОДКБ о ситуации на Украине

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Владимир Путин

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский президент Владимир Путин кратко проинформировал членов ОДКБ о ситуации на Украине в рамках спецоперации. В среду, 23 ноября, российские лидер прилетел в Ереван, чтобы принять участие в саммите ОДКБ, пишет РИА Новости.

Президент России имел возможность кратко информировать своих коллег, в том числе и на полях этого саммита они общались в разных форматах, что происходит в контексте специальной военной операции, — приводит агентство слова Дмитрия Пескова.

Генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась, выступая на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, заявил, что поддержка Украины со стороны НАТО ведет к эскалации конфликта. Он также отметил, что наращивание Альянсом воинского контингента в Восточной Европе и приближение его инфраструктуры к границам зоны ответственности ОДКБ создает дополнительные вызовы для организации.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что успех спецоперации России на Украине не вызывает сомнений. Так он отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который заявил, что судьба организации зависит от успеха спецоперации России на Украине. Белорусский президент отметил, что в случае поражения России «организация окажется под ее обломками».