Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/e3c77b98-ae4f-11eb-adbe-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о планируемой в июне встрече российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, новой информации о ходе подготовки переговоров пока нет, список возможных площадок для данного саммита пока не составлен .

Нет. По возможной встрече по-прежнему рассказать не о чем, — произнёс Песков.

Ранее Байден заявил, что рассчитывает провести переговоры с Путиным в июне. Именно на первый летний месяц у хозяина Белого дома запланирован визит в Европу.

19 апреля Путин и Байден в ходе телефонных переговоров обсудили вопрос о подготовке госпереворота в Белоруссии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, политики не затрагивали ситуацию, связанную с оппозиционером Алексеем Навальным.

25 апреля помощник президента Путина Юрий Ушаков сообщил, что встреча двух лидеров может пройти в июне. Однако проведение мероприятия зависит от нескольких факторов, которые пока не называются.