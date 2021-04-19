Песков сообщил, что Путин и Байден в ходе разговора не обсуждали Навального

https://static.news.ru/photo/cdff238c-a0fe-11eb-abce-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Во время недавнего телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не затрагивали ситуацию, связанную с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Нет, эта тема вообще не затрагивалась, — сказал Песков.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что Россия испытает последствия, если находящийся в тюрьме Алексей Навальный умрёт. В Госдуме это заявление назвали неприкрытой попыткой вмешательства во внутренние дела России.

Как сообщалось, Навальный объявил голодовку из-за того, что к нему не пускают врачей. По словам оппозиционера, других способов бороться против несправедливого отношения к себе у него нет. Оппозиционер уточнил, что сперва у него сильно заболела спина, потом правая, а теперь уже и левая нога. Кроме того, появилось онемение в конечностях. Он также рассказал, что его пытают лишением сна, а другим заключённым отдают приказы, согласно которым дежурные не убираются у его кровати. Навальный рассказал, что их попросту запугивают.