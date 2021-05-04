Байден заявил о возможности встретиться с Путиным в июне

https://static.news.ru/photo/2197fa54-ad12-11eb-9fe5-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Alex Edelman - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в июне. Именно на первый летний месяц у хозяина Белого дома запланирован визит в Европу, сообщает «Интерфакс».

Я на это надеюсь и этого ожидаю. Мы работаем над этим, — отметил Байден.

Саммит глав США и России должен пройти в одной из европейских стран. Точные сроки его проведения ещё обсуждаются.

Известно, что Байден намерен посетить саммит G7 в Британии (он пройдёт 11–13 июня) и саммит НАТО в Бельгии (14 июня).

Ранее стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен высказался за отказ от эскалации напряжённости в отношениях с Москвой и одновременно похвалил «героическое поведение» Чехии, которая-де не только дала окорот России, но и внесла достойный вклад в укрепление атлантической безопасности. И в такой позиции нет ничего удивительного для штатовской политики.