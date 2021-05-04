США начали артподготовку к саммиту с Москвой

Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался за отказ от эскалации напряжённости в отношениях с Москвой и одновременно похвалил «героическое поведение» Чехии, которая-де не только дала окорот России, но и внесла достойный вклад в укрепление атлантической безопасности. И в такой позиции нет ничего удивительно для штатовской политики. Ни у кого не должно возникать ощущение когнитивного диссонанса.

Более того, разыгрываемая по американским нотам атака на Россию с привлечением в основном восточноевропейской и прибалтийской массовки может как раз восприниматься в качестве доказательства настойчивого желания Вашингтона провести историческую встречу с Москвой. А потому всё ещё только начинается.

Первой Чехия сыграла свою партию, получив похвалу без обещания особых «пряников». Даже вакцины Pfizer дополнительно не обещали. Затем прозрение наступило у болгарских властей, вспомнивших, что и у них просто так ничего не могло взорваться и испортиться без русских «грушников». Притом, что ни Прага, ни София даже не вспомнили о советских бесплатных лицензиях, по которым они до сих производят вооружения на экспорт. Обеспокоились российским дипломатическим присутствием прибалты. Европейский парламент принял прямо-таки ультиматум, свалив всё в кучу и призвав Кремль освободить Навального, Крым и Севастополь разом.

Теперь, как многие полагают, наступает время соло Польши, у которой никакие склады на воздух не взлетали, зато у них есть разбившийся под Смоленском правительственный самолёт.

Сами по себе такие гипотезы не выдерживают минимальной критики, но вкупе со всем набором обвинений в адрес России, да под аккомпанемент обструкции в отношении любого деятеля, призывавшего рассмотреть и иные версии прошлых неприятностей, что называется, прокатит.

Вы спросите, какая связь всего этого навала с вероятностью российско-американской встречи на высшем уровне? Для американцев такая связь очевидна. Природные торгаши, они начинают подготовку такого саммита с роста своих котировок. Акции России под таким напором обвинений и смоделированного коллективного компромата должны по идее резко упасть. И во время жаркого диалога сторон партнёр должен оказаться в положении заведомой слабости.

Давно замечено, что на подобных переговорах янки исходят из принципа: что наше — то наше, а вот о вашем — поговорим. И любимый приём — предложение пустого «фантика» взамен на серьёзные уступки партнёра. Так что, вся эта шумиха — просто фон подготовки встречи Байдена и Владимира Путина. И по мере того как такая подготовка будет затягиваться, обиженный вой американских клиентов будет только нарастать.

Притом, вряд ли такое поведение шакалов Табаки может вывести из равновесия Москву, которая и так сделала несколько символических жестов в адрес новой американской администрации. Владимир Путин обратил в шутку компромат на младшего сына Байдена с его полупрозрачным бизнесом на Украине, поддержал идеи климатического саммита, признав антропогенный характер климатических и природных изменений, допустил включение в переговорный процесс принципиально новых видов вооружений. Но ведь и добрая воля Кремля не беспредельна. И действие рождает противодействие такого же рода.