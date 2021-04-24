Ушаков рассказал, когда Путин может встретиться с Байденом

https://static.news.ru/photo/537e793a-a5b5-11eb-b685-96000091f725_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин может встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом в июне. Однако проведение мероприятия зависит от нескольких факторов, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Называют июнь, даже есть конкретные даты, — сказал Ушаков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

При этом он отказался уточнить, о каких именно датах может идти речь.

Ранее президенты Путин и Байден в ходе телефонных переговоров обсудили вопрос о подготовке госпереворота в Белоруссии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, политики не затрагивали ситуацию, связанную с оппозиционером Алексеем Навальным.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что Россия испытает последствия, если находящийся в тюрьме Алексей Навальный умрёт.