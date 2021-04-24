Ушаков рассказал, когда Путин может встретиться с Байденом

Президент РФ Владимир Путин может встретиться со своим американским коллегой Джо Байденом в июне. Однако проведение мероприятия зависит от нескольких факторов, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
Называют июнь, даже есть конкретные даты, — сказал Ушаков в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».
При этом он отказался уточнить, о каких именно датах может идти речь.
Ранее президенты Путин и Байден в ходе телефонных переговоров обсудили вопрос о подготовке госпереворота в Белоруссии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, политики не затрагивали ситуацию, связанную с оппозиционером Алексеем Навальным.
В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джек Салливан заявил, что Россия испытает последствия, если находящийся в тюрьме Алексей Навальный умрёт.