https://static.news.ru/photo/8896598e-558a-11ea-bd79-fa163e074e61_660.jpg Мехрибан Алиева Фото: kremlin.ru

Большой крест ордена Пия IX был вручён первому вице-президенту Азербайджана, супруге главы республики Мехрибан Алиевой. Об этом сообщает ТАСС.

Алиева произведена в дамы Большого креста ордена Пия IX в ходе визита в Ватикан.

Наградой была отмечена её деятельность и вклад в продвижение культуры, в том числе при взаимодействии с институтами Святого престола, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Орден Пия IX учреждён в 1847 году. Его Большой крест присуждается за выдающиеся заслуги перед церковью и обществом.

Алиева возглавляет Фонд Гейдара Алиева, который активно занимается гуманитарной и культурной деятельностью. В частности, при участии фонда проводились восстановительные работы в римских катакомбах, захоронениях христиан первых веков.

Ранее NEWS.ru сообщил, что в Апостольском дворце Ватикана состоялась встреча папы римского Франциска и азербайджанского лидера Ильхама Алиева.