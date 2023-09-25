Первые Abrams прибыли на Украину: что за танки, изменят ли ход СВО Первая партия танков Abrams была доставлена на Украину

Фото: Daniel Löb/dpa/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Первые танки M1 Abrams американского производства уже поступили на Украину. В ближайшие месяцы поставки продолжатся. Что известно о бронетехнике и опасна ли она для России?

Сколько еще танков Abrams поставят Украине

По данным The New York Times, поставки танков M1 Abrams начались на несколько месяцев раньше прогнозировавшихся сроков. При этом не уточняется, о каком количестве бронемашин идет речь.

«Первые танки Abrams американского производства были доставлены на Украину, сообщили два представителя Министерства обороны США, они прибыли на несколько месяцев раньше первоначальных оценок и как раз вовремя, чтобы Киев использовал их в контрнаступлении», — рассказали журналисты.

В ближайшее время, по данным иностранных СМИ, поставки должны продолжиться. В общей сложности Украине передадут 31 танк.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие в страну американских танков Abrams. Он выразил благодарность Вашингтону за выполнение обещания по поставке бронетехники.

«Хорошие новости. „Абрамсы“ уже на Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок», — написал украинский лидер в авторском Telegram-канале.

Что известно о танках Abrams

M1 Abrams — основной боевой танк Вооруженных сил США, его серийное производство началось в 1980 году. Экипаж состоит из четырех человек, водительское отделение расположено спереди, а командир, наводчик и заряжающий находятся в башне.

Бронетехника оснащена 120-миллиметровым орудием М-256, а также пулеметом «Браунинг» и двумя пулеметами M240. Максимальная эффективная дальность стрельбы — 3,5 км.

Впервые о планах США передать Abrams Украине объявили в январе текущего года, тогда же газета Politico сообщила, что бронемашины будут отправлены ВСУ в «экспортной форме» — без секретной брони из обедненного урана. В мае украинские военные начали обучение управлению этими машинами на полигонах в Германии.

Что военный эксперт сказал о танках Abrams, изменит ли их поставка ход СВО

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил NEWS.ru, что американские танки Abrams M1 являются современными бронемашинами, однако они приспособлены только к сухому климату. Он подчеркнул, что климатические условия Украины отличаются от условий в странах Ближнего Востока, в которых использовались эти боевые машины.

«Эти танки плохи тем, что рассчитаны на сухой климат, хотя на Ближнем Востоке их двигатели и ходовая часть забивались песком, были проблемы. У американцев все налажено. При неисправности двигателей за 30 минут ставят новый, но я не думаю, что на Украине такое будет», — объяснил Прохватилов.

Он отметил, что правительство США не стало отправлять Украине усовершенствованные танки. Эксперт считает, что в Пентагоне знают, что значительная часть поставленной бронетехники будет сожжена ВС РФ во время боевых действий.

Прохватилов также рассказал, что для борьбы с танками Abrams необходимо обеспечить разведку беспилотниками. По его словам, модернизированные дроны «Ланцет» уничтожают любую технику.

«Наносить удары нужно по гусеницам, но сейчас такой вопрос не стоит. „Ланцеты“ бьют любую технику. Если мы хотим бороться с Abrams, нужно обеспечить разведку с помощью беспилотников, других средств воздушно-космической разведки и дать возможность низовым командирам проявлять свою инициативу. Нашли цель, поступили данные разведки — немедленно поразить, чтобы не было проволочек. Я думаю, здесь можно использовать опыт оставшихся в строю вагнеровцев. Они подскажут, там у них было все прекрасно налажено», — объяснил военный эксперт.

Прохватилов добавил, что танки Abrams дадут возможность ВСУ медленно продолжать контрнаступление, но в целом данная техника кардинально не изменит ход СВО.

Что про танки Abrams говорили в Киеве

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью War Zone говорил, что танки Abrams после их передачи Киеву нельзя использовать в общевойсковом бою на передовой, поскольку «на поле боя они долго не проживут».

«Их следует использовать очень специально для очень конкретных, хорошо продуманных операций», — высказывался он.

По его словам, если ВСУ разместят танковую группу на поле боя, она «будет поражена», как только окажется в зоне досягаемости артиллерии.

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