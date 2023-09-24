ВС РФ уничтожили редкие шведские Strv 122: что за танки, как это было

Фото: 7th Army Training Command/CC BY 2.0/wikipedia

Шведский танк Strv 122

Российские военные в зоне спецоперации вывели из строя два редких шведских танка Strv 122, которые Стокгольм передал Вооруженным силам Украины, сообщает Forbes. Минобороны РФ эти данные не комментировало. Какие подробности известны?

«Украинская 21-я механизированная дивизия внезапно лишилась пятой части своих лучших шведских танков и не может получить замену», — говорится в материале.

Как ВС РФ уничтожили два шведских танка Strv 122

Журналисты Forbes рассказали, что российская армия нанесла удар бронетехнике с помощью беспилотников в 16 км к западу от Сватово. Отмечается, что данный шведский вариант немецкого танка Leopard считается самым лучшим на вооружении украинской армии.

«69-тонный Strv 122, возможно, является лучшим танком Украины — по крайней мере до тех пор, пока в этом месяце не начнут поступать американские М-1», — сказано в публикации.

Авторы отметили, что ВСУ будет непросто починить подбитые боевые машины. Из-за этого танки могут даже отправить на ремонт в Польшу.

Что известно об уничтоженных танках Srtv 122

Шведские танки Stridsvagn 122 были замечены на вооружении Украины летом этого года. Это — модернизированная версия Leopard 2A5, которая отличается более мощной броней.

Также у машины имеются дополнительные модули бронирования, прикрывающие его от атак с верхней полусферы. Помимо этого, танки оснащены камуфляжными комплектами Barracuda (аналог КССЗ «Накидка» на Т-90М), снижающими заметность в тепловом и РЛ-диапазоне.

В числе отличий шведской версии от оригинального Leopard 2A5 также усиленная ходовая часть, прожекторы квадратной формы вместо фар, места экипажа оборудованы ремнями безопасности. Есть в арсенале Stridsvagn 122 французская система пуска дымовых гранат GALAX, которая дает возможность отстреливать фугасные и специальные боеприпасы.

Какие еще потери понесли ВСУ

Издание Washington Post со ссылкой на командира украинского десантно-штурмового подразделения сообщило, что Вооруженные силы Украины потеряли много военной техники в ходе боевых действий в районе населенных пунктов Работино и Вербовое в Запорожской области. По словам офицера, в том районе российские военные уничтожили немецкие боевые машины пехоты (БМП) Marder и американские бронированные машины Stryker, поставленные украинской армии. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

23 сентября стало известно, что подразделение ВСУ понесло существенные потери в результате боестолкновения у населенного пункта Вербовое в Запорожской области. Украинская армия попала в ловушку, которую устроили бойцы спецназа «Осман». ВСУ передвигались на бронемашинах MRAP и БМП-2. Техника была уничтожена. Также украинцы потеряли около взвода пехоты. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

23 сентября российские военные также уничтожили в зоне проведения спецоперации американскую бронемашину M2 Bradley. БМП ликвидировали при помощи беспилотника-камикадзе.

17 сентября ВС РФ нанесли ракетный удар по производственным мощностям Харьковского бронетанкового завода. По информации Минобороны России, на предприятии осуществлялись обслуживание и ремонт техники ВСУ.

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