В США признали прогресс российской армии на Украине Американский генерал Хекер: ВС России успешно адаптировались к боям на Украине

Фото: МО РФ

Штурмовики Су-25СМ ВКС России в зоне специальной военной операции

Армия России улучшила тактику ведения боевых действий на Украине, заявил командующий ВВС США в Европе Джеймс Хекер. По словам генерала, которые приводит The Wall Street Journal, в Пентагоне этому факту уделяют большое внимание. Он также отметил метод защиты российской авиации от дронов, но не оценил его эффективность. Западные чиновники, в свою очередь, указывают на выросшее в РФ производство вооружения.

Мы видели немало областей, где они адаптируются, и, конечно, мы уделяем этому пристальное внимание, — сказал Хекер.

Он отметил, что на первом этапе спецоперации российская авиация могла летать в зоне действия украинских средств ПВО, теперь же этот риск снижен. В крайнем случае полеты выполняются на малых высотах, что мешает противовоздушной обороне ВСУ. Кроме того, Хекер обратил внимание на модернизацию российских авиабомб. Их стали оснащать модулями управления, и это позволяет самолетам успешно поражать цели без необходимости приближаться к ракетным комплексам противника.

Кроме того, по данным генерала, ВС РФ перемещают свои командные пункты из-под зоны досягаемости украинского оружия, лучше строят траншеи и прячут технику.

Если сравнить это с началом <...>, разница колоссальная. Они заминировали поля и расставили всевозможные ловушки. Они сделали это хорошо, — подтверждает рядовой украинского батальона воздушной разведки Александр Солонко.

Ранее военный эксперт полковник в отставке Юрий Кнутов сообщил, что значительная часть украинской боевой авиации уничтожена. По его словам, хотя часть этих потерь ВСУ восполнили страны НАТО, число военных самолетов, по некоторым оценкам, может составлять немногим более 100 единиц. Сейчас Киев делает ставку на американские истребители F-16. Он запросил порядка 200 таких машин, но пока ему пообещали не более 80 самолетов.