Прилет российского дрона в башню американской БМП Bradley сняли на видео ВС РФ поразили БМП Bradley в зоне проведения спецоперации

Фото: Sgt. Caleb Minor/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные уничтожили в зоне проведения спецоперации американскую бронемашину M2 Bradley, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны». БМП ликвидировали при помощи беспилотника-камикадзе.

На видеозаписи, которую опубликовал канал, можно увидеть момент атаки. Дрон поразил бронемашину, когда та двигалась по пересеченной местности. Он влетел прямо в башню БМП.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли ракетный удар по производственным мощностям Харьковского бронетанкового завода. По информации Минобороны России, на предприятии осуществлялись обслуживание и ремонт техники ВСУ. Кроме того, стало известно о повреждении объектов критической инфраструктуры в Херсоне.

До этого российские войска нанесли ракетный удар по полевому штабу Вооруженных сил Украины в районе Красноармейска в подконтрольной Киеву западной части ДНР. Объект поразили двумя ракетами «Искандер» в тот момент, когда там проводилось совещание руководящего состава украинской армии.

За минувшую неделю, по данным Минобороны РФ, российские войска нанесли 12 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ. Уничтожены цеха по ремонту бронетанковой и авиационной техники, склады с боеприпасами и иностранным вооружением, центры подготовки диверсантов и пункты дислокации наемников.