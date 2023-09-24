Военный эксперт объяснил, почему ВСУ могут остаться без ЗРК Patriot Военэксперт Дандыкин: США не поставят Patriot Киеву из-за неэффективности оружия

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press

ЗРК Patriot

ЗРК Patriot на Украине не могут сбить российские фугасные авиационные бомбы, поэтому Америка может сократить поставки вооружения, рассказал NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, это серьезно бьет по имиджу американского оружия и приводит к финансовым потерям.

Фугасные бомбы — одни из самых эффективных вооружений в зоне СВО. Чтобы противостоять им, Киеву нужно использовать тяжелые самолеты авиации, которых у них осталось совсем немного. Они пытаются использовать американские ЗРК Patriot, но попытки неудачные. Полагаю, они [США] будут поставлять их все меньше, так как они не уничтожили еще ни один комплекс, это серьезно бьет по имиджу американского оружия, а это очень важный момент, они могут потерять огромные деньги, — рассказал Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что российские авиационные бомбы недолго находятся в воздухе, из-за чего ПВО не могут вовремя их обнаружить и уничтожить. Кроме этого, они имеют достаточно большой объем взрывчатого вещества и наносят серьезный ущерб ВСУ.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал, что Вооруженные силы России уничтожат любое оружие, которое страны Запада передадут Украине. По его словам, ВС России без колебаний поразили зенитные ракетные системы Patriot в Киеве. Специалист считает, что проблема заключается не в поставке оснащения, а в нехватке квалифицированных кадров в украинских войсках.