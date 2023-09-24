Россияне спонсируют ВСУ, удар по Токмаку: что пишут военкоры 24 сентября

Фото: t.me/vvgladkov

Ракетный удар Украины по Токмаку, донаты ВСУ от жителей РФ, будущее сторонников Киева в Донбассе, обстановка в ЛНР и ДНР, последние новости из зоны СВО — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают главные события специальной военной операции. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Евгений Поддубный предоставил последние новости из зоны СВО

«На Краснолиманском направлении в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества российская артиллерия успешно пресекает попытки противника продвинуться вперед. Штурмовые группы ВСУ, включая и 12-ю бригаду СпН, состоящую из боевиков „Азова“ (запрещенная в РФ террористическая организация), несут потери. Бойцам на земле помогает „небо“ — бомбардировочная авиация группировки „Центр“ уничтожила командно-наблюдательные пункты противника в районе Серебрянки», — отметил он. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

WarGonzo рассказал о текущей обстановке на Луганском и Донецком фронтах

«На Донецком фронте ВС РФ после артобстрелов вели штурмовые действия в Марьинке и на подступах к городу Красногоровке. У последнего из перечисленных населенных пунктов есть продвижение за долгое время. ВСУ оставили опорный пункт. Аналогичные действия на южных подступах к Авдеевке не принесли российским войскам успеха. На Луганском направлении ВС РФ при поддержке артиллерии вновь атаковали Белогоровку. Без успеха. ВСУ улучшили свои позиции в районе Новоегоровки. Ключевая высота у этого села по-прежнему в „серой зоне“. ВС РФ били по ВСУ в Невском, Макеевке, Петропавловке и Синьковке», — сообщил источник. Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Фото: МО РФ

Александр Ходаковский объяснил, что в Донбассе ждет сторонников Киева и ВСУ

«В четырнадцатом году мы смогли отстоять примерно треть территории Донбасса — на большее сил не хватило. Бандеровцы не оставляли намерений из принципа захватить вырванную у них землю, и мы прекрасно понимали, какая судьба ждет нас в случае их победы. Когда я говорю, что мы тоже имеем установку двигать коричневую чуму как можно дальше, — я отчетливо понимаю, что мы не оставим выбора тем, кто впустил ее в себя», — написал он.

Замглавы Росгвардии в ДНР также рассказал, будут ли в Донбассе зачистки от сторонников ВСУ.

«И да, и нет — зависит от степени поражения. Если это будут волки в овечьей шкуре — они создадут фактор дополнительной угрозы, и мы вынуждены будем защищаться. Но опыт Мариуполя показал, что дурман быстро развеивается, если перестать окуривать им население. Самые „свидомые“ ушли, кто не ушел — тех выявляем и изолируем, а в своей основе нормальные приходят в нормальное состояние. Да, пережить произошедшее трудно — мы пришли с огнем и мечом. Но постепенно зерна отделяются от плевел, конструкция причинно-следственных связей становится стройной, и раны начинают затягиваться», — отметил Ходаковский.

По его словам, в текущей ситуации «нельзя изолироваться от таких людей».

«И здесь историческая справедливость уступает место вопросам безопасности. Нет у нас таких мер и средств, чтобы изолироваться от угрозы. Единственный способ — это изолировать саму угрозу, постепенно уменьшая площадь ее очага. И здесь человеческие судьбы становятся заложниками обстоятельств, как бы мы ни подогревали свой природный гуманизм», — добавил он.

Фото: МО РФ

Андрей Медведев: «Двадцать пять тысяч человек, которые поддерживают ВСУ»

Telegram-канал «Два майора» сегодня сообщил, что в результате финансового мониторинга операций граждан России установлено, что около 25 тысяч человек из России переводят деньги для ВСУ (речь идет только о подтвержденных фактах переводов на сборы для украинских формирований и в соответствующие фонды). Официального подтверждения этого не было.

«Двадцать пять тысяч граждан России. Цифра жуткая. Но вопрос: а как им удается донатить ВСУ? Тут если у тебя бизнес, любой перевод за границу нужно обосновать. И иногда это довольно непросто. Вот, скажем, кто возит коптеры и запчасти к ним. Все в курсе ситуации, когда деньги из России уходят на счет физлица. Потому что китайский/киргизский партнер деньги хочет, а вторичные санкции нет. И дает он для перевода группу „физиков“, а не одно юрлицо. Какие вопросы возникают у наших структур, понятно же? А вот почему они не возникают по донатам на ВСУ, совершенно неясно», — удивился Медведев.

«Рыбарь»: «Украинские формирования нанесли ракетный удар по городу Токмаку в Запорожской области»

«Сообщается о повреждении жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры: повреждены две пятиэтажки, газопровод, а также наблюдаются перебои с электроснабжением. По предварительной информации, по городу нанесен удар тремя пакетами ракет HIMARS. Не обошлось без жертв. По предварительным данным, один человек погиб и еще по меньшей мере 11 ранены, а том числе трое детей. 13-летняя девочка в тяжелом состоянии, семилетний мальчик находится в операционной», — сообщил источник.

Читайте также:

БПЛА в центре Курска, HARM в ДНР: как ВСУ атакуют РФ 24 сентября

Ждать ли НАТО на Украине после провала контрнаступления, как ответит РФ

Ситуация у Работино и Бахмута 24 сентября: под чьим контролем село Вербовое