БПЛА в центре Курска, HARM в ДНР: как ВСУ атакуют РФ 24 сентября БПЛА ВСУ атаковал здание в центре Курска, ДНР обстреляли кассетными снарядами

Фото: U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM

Утром 24 сентября беспилотник ВСУ атаковал административное здание в Курске, сообщил губернатор области Роман Старовойт в своем Telegram-канале. В результате нападения дрона повреждения получила крыша, информации о пострадавших не поступало. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), отчиталось об атаках ВСУ кассетными снарядами и ракетами HARM по территории региона. Подробнее о том, как ВСУ атакуют РФ 24 сентября, в материале NEWS.ru.

ВСУ кассетными снарядами обстреляли Ясиноватую

Вооружённые силы Украины в ночь на 24 сентября выпустили три кассетных снаряда по Ясиноватой, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По его данным, снаряды были выпущены по городу в 02:30.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: населенный пункт Семёновка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)», — говорится в сообщении.



Кроме того, украинские войска дважды обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка. В 00:05 и в 01:00 они выпустили четыре снаряда такого же калибра.

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press Вооружённые силы Украины



ВСУ обстреляли ДНР ракетами HARM

За минувшие сутки вооруженные силы Украины выпустили по жилым районам ДНР 85 боеприпасов, включая ракеты HARM, сообщает Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«На донецком направлении противник совершил 20 обстрелов из AGM-88 HARM, артиллерии 155 мм. На горловском восемь обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. На ясиноватском два обстрела из артиллерии 155 мм. Выпущено 85 единиц различных боеприпасов», — говорится в сообщении.



Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал, что две женщины в Кировском районе Донецка получили ранения во время обстрела.

Беспилотник ВСУ атаковал административное здание в Курске

Украинский беспилотник атаковал административное здание в центре Курска, заявил в своем Telegram-канале губернатор области Роман Старовойт. В результате нападения дрона была повреждена крыша здания. Информации о пострадавших не поступало.

«Незначительно пострадала крыша. Сотрудники оперативных служб выехали на место», — сообщил Старовойт.

Сколько раз ВСУ обстреляли Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков привел в Telegram-канале статистику обстрелов территории региона ВСУ за 23 сентября.

«В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 11 артиллерийских снарядов. По одному БПЛА сбито в селах Крутой Лог и Топлинка. В селе Наумовка противник сбросил с БПЛА два осколочных боеприпаса. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

По его словам, в Валуйском городском округе обстреляли село Долгое из ствольной артиллерии. Было зафиксировано четыре прилета снарядов, обошлось без последствий.

«В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено пять минометных снарядов. Никто не пострадал, разрушений нет. В Грайворонском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Дроновка — установлено восемь прилетов. Пострадавших и разрушений нет», — подчеркнул Гладков.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Губернатор также сообщил об обстрелах в Краснояружском районе. По окраине села Староселье было выпущено два артиллерийских снаряда, по территории между селами Вязовое и Илек-Пеньковка — три артиллерийских снаряда. Он отметил, что ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет.

«В Шебекинском округе по городу Шебекино выпущено три снаряда из РСЗО „Град“. Никто не пострадал. Есть повреждения на территории производственного цеха одного из промышленных предприятий — пробита кровля; также повреждения выявлены на территории неэксплуатируемого здания — выбиты окна и повреждена хозпостройка», — рассказал Гладков.

По словам губернатора, в селе Муром с БПЛА было сброшено четыре осколочных боеприпаса. Обошлось без последствий. Один из БПЛА в Муроме смогли посадить и уничтожить. По селу Новая Таволжанка было выпущено 10 артиллерийских и восемь минометных снарядов, по поселку Красное — 29 гранатометных выстрелов. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет, отметил Гладков.

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