Появились кадры с места удара ВСУ по Донецку

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В Сети появились кадры с места удара украинских военных по Кировскому району Донецка, записью поделился в Telegram военкор Андрей Руденко. Как заявил на видео сотрудник Следственного комитета, по Кировскому району была запущена ракета HARM. В результате обстрела пострадали две жительницы Донецка, также повреждения получило одно гражданское здание.

Сотрудниками Следственного комитета РФ проводится осмотр Кировского района города Донецка. В результате обстрела со стороны ВФУ Украины было повреждено гражданское здание. Также были ранены две женщины, которые в настоящее время находится в медицинском учреждении. Обстрел велся предположительно с применением авиационной ракеты HARM, — сказал представитель СК.

Ранее сообщалось, что ВСУ в ночь на 24 сентября обстреляли Ясиноватую. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации, в 02:30 по городу были выпущены три кассетных снаряда. Также в ночь на 24 сентября украинские военные дважды обстреляли сам Донецк. В 00:05 и в 01:00 обстрелу подверглись Куйбышевский и Киевский районы города. Суммарно по ним было выпущено четыре снаряда этого же калибра.