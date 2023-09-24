Ждать ли НАТО на Украине после провала контрнаступления, как ответит РФ

Фото: Staff Sgt. Malcolm Cohens-Ashley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Войска НАТО могут прибыть на территорию Украины из-за серьезных проблем у ВСУ в противостоянии с ВС РФ, считает старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен. Что об этом нужно знать?

По словам эксперта, в Кремле справедливо считают, что он противостоит всему НАТО, а Киев только выступает посредником.

«К сожалению, сейчас все дошло до той точки, когда этот самый посредник терпит провал и когда сторонники конфликта могут решить отправить на линию фронта собственные войска, — заявил он.

Брайен обратил внимание, что на передовой уже находятся военные советники НАТО. По его словам, силы Альянса ранее также прибыли во Вьетнам до ввода туда американских морских пехотинцев и сухопутных сил. Аналитик допустил, что президент Джо Байден отправит на Украину войска своей страны в случае переизбрания хозяина Белого дома на второй срок. Целью будет попытка «спасти» Киев. В итоге украинский конфликт распространится на всю Европу, добавил Брайен.

Как Россия отреагирует на ввод войск НАТО на Украину

Заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Андрей Климов отметил, что командование ВС США понимает последствия прямого столкновения с ВС РФ. По его словам, это будет «конец цивилизации».

«Многие считают, что если ползучим образом входить в зону конфликта, то можно было бы избежать нашего жесткого, сокрушительного ответа. Сейчас такие заявления заставляют еще раз задуматься, все ли мы сделали, чтобы застраховать нашу страну, ее безопасность от любой неожиданности. Вне всякого сомнения, начнется война, если мы увидим такую агрессию со стороны НАТО. И поэтому Киев не объявляет войны России, потому что при таком раскладе в войне будут автоматически участвовать все страны, которые направляют на Украину свое оружие, боеприпасы, людей», — подчеркнул он в беседе с NEWS.ru.

Фото: Maj. Patrick Connelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Климов добавил, что возможность отправки солдат НАТО на Украину присутствует, но в Вашингтоне будут стараться избежать столкновения с Россией.

Какую сейчас помощь НАТО оказывает Украине

Полковник армии США в отставке Лоуренс Уилкерсон сообщил, что помощь, которую НАТО оказывает ВСУ, можно назвать агрессией против России. По его словам, Североатлантический альянс все сильнее вовлекается в конфликт.

«Мне кажется очевидным, что мы как минимум предоставляем [Украине] разведданные с самолетов, а может, делаем даже больше, может, даем ориентиры целей. И это акт войны со стороны НАТО в отношении России и ее союзников. Так что мы ведем очень опасную игру, — отметил Уилкерсон.

Полковник считает, что Москва будет абсолютно права, если расценит такие шаги как «переход поддержки НАТО на новый уровень». Он добавил, что Кремль сможет считать летательные средства Альянса, вовлеченные в конфликт, законной целью.

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