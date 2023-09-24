SpaceX отправила на орбиту более 20 интернет-спутников Компания SpaceX запустила на орбиту 22 спутника Starlink

Фото: SpaceX/via Global Look Press

Американская компания SpaceX сообщила в Twitter (Х) о выводе в космос 22 интернет-спутников Starlink. На орбиту они были доставлены ракетой Falcon 9.

Запуск ракеты был осуществлен во Флориде. Компания транслировала ее старт в социальной сети.

Вывод 22 спутников Starlink подтвержден, — говорится в сообщении.

Ранее политолог Александр Перенджиев допустил, что компания SpaceX в будущем может поставлять спутники Starlink в Россию. По его мнению, это будет возможно при условии изменения политической ситуации на Западе. Сейчас же владелец компании миллиардер Илон Маск не готов пойти против властей США, поскольку рискует подпасть под санкции и получить блокировку банковских счетов, отметил эксперт.

Президент России Владимир Путин высоко оценил достижения Маска и назвал его выдающимся человеком. По словам главы государства, правительство США помогало Маску в реализации различных проектов, связанных с космическими полетами. Россия намерена принять аналогичные меры и привлечь к разработкам частных инвесторов.

В начале сентября Маск опроверг сообщения об ограничении работы сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма в 2022 году для срыва атаки ВСУ. По его словам, тогда система не была активирована, хотя ее просили включить. Миллиардер пояснил, что если бы он согласился с запросом, то SpaceX была бы вовлечена в крупный акт украинского конфликта и его эскалацию.