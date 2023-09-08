Маск переговорил с послом России до решения ограничить работу Starlink Politico: Маск до решения сорвать атаку на флот РФ пообщался с российским послом

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск до решения не оказывать поддержку Украине в попытке атаки на Черноморский флот РФ у берегов Крыма успел пообщаться с российским послом в Вашингтоне Анатолием Антоновым, сообщает Politico. По данным издания, дипломат предупредил миллиардера о возможном «ядерном ответе» со стороны Москвы.

После разговора с российским послом в Соединенных Штатах, который, как сообщается, сказал ему, что атака на Крым спровоцирует ядерный ответ, Маск взял дело в свои руки и приказал своим инженерам отключить покрытие Starlink, — отмечается в публикации.

Издание уверяет, что Маск приказал инженерам своей компании отключить покрытие сети спутниковой связи Starlink в пределах 100 км от крымского побережья. Politico подтвердило, что после этого Киев просил Маска включить Starlink.

Ранее Илон Маск назвал не соответствующими действительности сообщения об ограничении работы сервиса спутниковой связи Starlink у берегов Крыма в 2022 году для срыва атаки ВСУ. По словам миллиардера, тогда система не была активирована, хотя ее просили включить. Миллиардер пояснил, что если бы он согласился с запросом, то SpaceX была бы вовлечена в крупный акт украинского конфликта и его эскалацию.