Ситуация у Работино и Бахмута 24 сентября: под чьим контролем село Вербовое

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Работа экипажа тяжелой огнеметной системы ТОС-1А

ВС РФ на Запорожском направлении после артподготовки атаковали позиции Украины на западных окраинах села Работино, пишет WarGonzo. Минобороны России это не подтверждало. Что сейчас происходит там и на других участках фронта?

Ситуация у Работино, Вербового, Новопрокоповки 24.09.2023

«На Запорожском направлении ВС РФ после артподготовки атаковали украинские позиции на западных окраинах села Работино. Но на других участках уже ВСУ вновь перешли к активным наступательным действиям. Им удалось подойти к окраинам Новопрокоповки, приблизиться к Вербовому и улучшить свои позиции на фланге в районе Новофедоровки. В этом им мощно помогла артиллерия и переброшенные резервы. ВС РФ напрягали их ударами по Новоданиловке и Малой Токмачке. Сами испытывали проблемы в Копанях, Ильченково и Новопокровке», — передает WarGonzo.

По информации Readovka, в окрестностях Работино, в западной части, идут встречные бои. ВСУ пытаются прорваться у Вербового. Тем временем ВС РФ возобновили атаки в районе Никольского.

«Работино. Использование дороги Т-0408 на юг к Новопрокоповке для ВСУ осложнено, поэтому вектор атаки смещается восточнее. Из радиоперехватов известно, что 82-я ОДШБр в ближайшее время снова будет брошена в атаку, хотя в бригаде дефицит пехоты и большое количество отказников. Вербовое. Активное применение кассетных боеприпасов со стороны ВСУ, постепенно высовывается натовская самоходная артиллерия со стороны Малой Токмачки и Орехова, идет контрбатарейная борьба. На позиции польские AHS Krab и PzH-2000 — выводят только ночью, днем прячут. Активно работают российские ДРГ — заходы в тыл и охота на технику ВСУ, наводят авиацию», — сообщает «Военная хроника».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ка-52

Военкор Александр Сладков опроверг слухи, что ВСУ якобы прорвали линию обороны ВС РФ у Вербового.

«Ребята, по Вербовому, мол, ВСУ пробили линию фронта, — вранье. Наши держат плотно. Отвечаю. Был накат, противника сожгли, как в печке. Все четко», — заявил он.

Минобороны РФ эти данные военкоров не подтверждало.

Ситуация у Бахмута, Клещеевки, Андреевки 24.09.2023

«На Бахмутском направлении — контратака ВС РФ в Андреевке. А у Клещеевки они были вынуждены отойти за железнодорожную ветку. К северо-западу от Бахмута инициатива за российскими войсками. Из района Дубово-Васильевки они атаковали сразу по двум направлениям — на Григоровку и Орехово-Васильевку. Под ударами позиции ВСУ в Клещеевке, Ивановском, Богдановке и Спорном. Российские — в Озаряновке, Курдюмовке и Бахмуте», — передает WarGonzo.

Американский Институт изучения войны пишет, что украинские войска продолжили контрнаступательные операции на южном фланге Бахмута, но не добились успеха.

«Русская армия борется за высоты в районе Дубово-Васильевки и Берховки. Наши бойцы также, при поддержке авиации и артиллерии, контратаковали в Клещеевке и Андреевке, где ВСУ несут большие потери», — сообщила Readovka.

Минобороны РФ эти данные военкоров не подтверждало.

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