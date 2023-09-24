Бойцы ВС РФ на вертолетах ударили по бойцам ВСУ на Запорожском направлении Минобороны: экипажи Ка-52 и Ми-28 уничтожили силы ВСУ в Запорожской области

Фото: МО РФ

Ка-52

Российские военные нанесли удар по живой силе ВСУ с вертолетов Ка-52 и Ми-28 на Запорожском направлении в зоне СВО, сообщили ТАСС в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что противник перебрасывал около 30 бойцов в одну из лесополос, в результате атаки они погибли.

Разведкой были выявлены скопление и переброска дополнительной живой силы противника в одну из лесополос, до 30 человек. Была поставлена задача по уничтожению выявленной цели неуправляемыми авиационными ракетами. Периодически вместе с живой силой мы поражаем и легкобронированную технику, пикапы, БДР, БМП, — рассказал командир экипажа с позывным Спартак.

В Минобороны подчеркнули, что экипажи вертолетов армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) продолжают срывать попытки ВСУ атаковать российские позиции на Запорожском направлении. Российские военные запускают ракеты по укрепленным опорным пунктам противника, а также по боевой бронированной технике. В ведомстве отметили, что подлет к целям осуществляется на предельно малой высоте и с огибанием рельефа местности. Это позволяет пилотам оставаться незамеченными для сил противовоздушной обороны.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что направлениями «последнего рывка» ВСУ станут Работино и Мелитополь. Он отметил, что данные населенные пункты могут стать целями вероятного нового крупномасштабного наступления украинских военных. Это станет для ВСУ последним рывком и у них ничего не получится, уверен военэксперт.