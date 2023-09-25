Военный эксперт рассказал, как ВС РФ уничтожат танки Abrams в зоне СВО Военэксперт Прохватилов: разведка дронами поможет уничтожать танки Abrams

Фото: U.S. Army Europe

Для борьбы с американскими танками Abrams необходимо обеспечить разведку беспилотниками и дать возможность низовым командирам проявлять свою инициативу, рассказал NEWS.ru военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. По его словам, модернизированные дроны «Ланцет» уничтожают любую технику.

Наносить удары нужно по гусеницам, но сейчас такой вопрос не стоит. «Ланцеты» бьют любую технику. Если мы хотим бороться с Abrams, нужно обеспечить разведку с помощью беспилотников, других средств воздушно-космической разведки и дать возможность низовым командирам проявлять свою инициативу. Нашли цель, поступили данные разведки, немедленно поразить, чтобы не было проволочек. Я думаю, здесь можно использовать опыт оставшихся в строю «вагнеровцев». Они подскажут, там у них было все прекрасно налажено, — сказал Прохватилов.

По мнению военного эксперта, танки Abrams дадут возможность ВСУ медленно, но неуклонно продолжать контрнаступление, однако в целом данная техника кардинально не изменит ход специальной военной операции на Украине.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о прибытии первых танков Abrams на Украину. Он выразил благодарность Вашингтону за поставку вооружений и выполнение обещания.