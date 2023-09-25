Бойцы РФ впятером отбили атаку на Южно-Донецком направлении: как бежали ВСУ Пять российских военнослужащих отбили атаку ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ

Пять российских военнослужащих успешно отразили атаку превосходящих сил украинских штурмовиков на Южно-Донецком направлении у населенного пункта Урожайное, сообщило Министерство обороны РФ. Что об этом известно?

Что известно о бое на Южном направлении

Военные подразделения 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ противостояли 12 штурмовикам ВСУ. При отражении атаки двое из пяти российских военнослужащих получили ранения, но не отступили со своих позиций и продолжили держать оборону.

Командир подразделения с позывным Большой принял на себя основной накал боя. Он не прекращал прицельный огонь, находясь на виду у украинских военных. Еще двое бойцов ВС РФ работали по штурмовикам с флангов из блиндажей.

В ходе боя ни один из российских военнослужащих не отступил. В результате украинские солдаты были вынуждены бежать.

«За мужество и профессионализм российские военнослужащие были удостоены высоких государственных наград — орденов Мужества. Для командира подразделения с позывным Большой это вторая награда. Первой была медаль „За отвагу“», — заявили в Минобороны РФ.

Как действовали украинцы в ходе атаки

Командир подразделения сообщил, что в ходе атаки слышал крики штурмовиков ВСУ. По его словам, украинские солдаты не предпринимают никаких действий без команды старших.

«Старший у них был, команды им давал кидать гранаты, стрелять, тоже так же наблюдал, где я нахожусь, в мою сторону направлял их. Что он им говорил — то они и делали», — рассказал Большой.

Старший стрелок с позывным Седой заявил, что в ходе боя действовал «на адреналине» и делал все возможное, чтобы не дать украинским военным продвинуться вперед.

Фото: МО РФ

Военнослужащий с позывным Шмель сообщил, что слышал, как украинские штурмовики звали на помощь.

«Кричали они: „Спасите! Помогите!“ Первые быстро ушли. Мы-то знали уже, как „опорник“ из себя выглядит, туда начали гранаты кидать. Ну и потом они сами побежали», — сказал он.

Какие еще атаки отбили российские военные на днях

Вооруженные силы России отразили атаку украинской армии в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении. Минобороны РФ 19 сентября сообщило, что в ходе боя ВСУ потеряли около 175 военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля. Также были уничтожены две польские самоходные установки Krab и артиллерийская система M777 производства США.

Экипаж танка российской группировки «Восток» вступил в бой с колонной бронетехники ВСУ, в результате которого противнику пришлось спасаться бегством. Об этом 15 сентября сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«Слаженность и боевой опыт танкистов позволили уничтожить несколько бронемашин противника с живой силой. Оставшиеся силы националистов успеха не имели и оставили попытки наступления», — отметил он.

В июле стало известно о подвиге экипажа российского танка «Алеша», который попал под массированный артиллерийский обстрел, но в ходе атаки разгромил колонну бронетехники ВСУ на Запорожском направлении.

В результате действий российского экипажа были уничтожены два танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro. После этого российские военнослужащие еще 40 минут прикрывали мотострелковые подразделения и эвакуировали поврежденный танк. В августе экипаж был представлен к званию «Герой России».

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