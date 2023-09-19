ВС России отразили атаку украинских егерей в Вербовом Минобороны: ВС России отразили атаку егерской бригады ВСУ в Вербовом

Фото: МО РФ

Российские военные отразили атаку 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении в зоне СВО, заявил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, также бойцы ВС России ударили по скоплению живой силы ВСУ вблизи Чаривного, Белогорья и Новоданиловки. Суммарно украинская армия потеряла около 175 военнослужащих на данном участке.

Подразделениями российской группировки войск, ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака 71-й егерской бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области. Также нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Чаривное, Белогорье и Новоданиловка Запорожской области, — сказал Конашенков.

Всего за сутки российские войска отразили семь атак украинских военных на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях в зоне СВО. В результате боестолкновений были убиты около 625 бойцов украинской армии, а также уничтожены два склада с боеприпасами, три пункта управления теробороны ВСУ, самолет Су-25. Кроме этого, за сутки были поражены 41 единица техники и 38 беспилотников.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские силы обнаружили колонну украинской бронетехники, которая двигалась в сторону села Работино. По его словам, вся бронетехника ВСУ была уничтожена.