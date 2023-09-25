Раскрыты подробности атаки дрона ВСУ на Брянскую область Богомаз: силы ПВО уничтожили дрон ВСУ на подлете к Брянску

Фото: t.me/gubernator_46

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в Telegram подтвердил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник ВСУ на территории региона. Он подчеркнул, что дрон был сбит на подлете к Брянску. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку БПЛА самолетного типа. Аппарат уничтожен на подлете к городу Брянску силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет, — сказал Богомаз.

О том, что силы ПВО перехватили беспилотник ВСУ над Брянской областью, ранее сообщило Минобороны России. Также украинский дрон был сбит над Курской областью. По данным ведомства, средства ПВО сбили два украинских беспилотных летательных аппарата около 10:00 утра.

Мэр Курска Игорь Куцак немногим ранее сообщил, что административное здание, 15 домовладений и четыре автомобиля получили повреждения в результате атаки беспилотника ВСУ в городе. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Он заверил, что власти окажут необходимую помощь в восстановлении жилого имущества. На месте происшествия уже работают профильные специалисты, комиссия обследовала пострадавшие дома и оценила объемы работ.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт уже сообщал об атаке украинского беспилотника. Накануне он также заявлял, что в регионе сработали системы противовоздушной обороны. В Минобороны России уточнили, что был сбит БПЛА самолетного типа.

Кроме того, в ночь на 25 сентября российские силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Черным морем и Крымом. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что российские силы ПВО отразили атаку двух беспилотников ВСУ над Суражским районом. По его словам, в результате нападения пострадавших и разрушений нет.