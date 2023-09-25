В Роспотребнадзоре заявили об опасности всех сотовых телефонов В Роспотребнадзоре назвали излучение от сотовых телефонов опасным для здоровья

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Электромагнитное излучение от всех видов сотовых телефонов наносит вред здоровью человека, особенно детей, сообщили «Газете.Ru» в Роспотребнадзоре. В ведомстве рассказали, что в связи с этим звонок не должен длиться более двух минут.

Излучение от всех сотовых телефонов является опасным для человека, особенно для детей. Важно соблюдать правила безопасности при разговоре по мобильному телефону: звонок не должен длиться более двух минут, а минимальная пауза между звонками должна быть не менее 15 минут, — уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее правительство Франции заявило о намерении запретить в стране продажи iPhone 12 по причине высокого уровня электромагнитного излучения. Как установили французские ученые, при использовании iPhone 12 удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии телом достигает 5,74 Вт на 1 кг веса человека при допустимом максимуме 4 Вт/кг.

Комментируя эту информацию, в Роспотребнадзоре отметили, что электромагнитное излучение от всех типов смартфонов представляет опасность для здоровья, поэтому мобильные телефоны не стоит класть рядом с собой во время сна и держать их постоянно при себе. Эксперты советуют носить мобильник в сумке, а не в карманах.

Кроме того, по информации ведомства, в России электромагнитное излучение измеряется в микроваттах на квадратный сантиметр тела. В диапазоне частот от 300–2600 МГц, который охватывает все актуальные стандарты связи от 2G до 4G, Роспотребнадзор установил норму излучения в 100 мкВт на кв см у головы человека.

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