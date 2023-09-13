Франция приостановит продажи iPhone 12 из-за электромагнитного излучения

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Французские регулирующие органы наложили запрет на продажи смартфонов iPhone 12 от компании Apple из-за избыточного уровня электромагнитного излучения, передает агентство AFP со ссылкой на ANFR — государственный орган, ответственный за контроль за радиочастотами в стране. Согласно опубликованной информации, аккредитованные лаборатории обнаружили, что уровень поглощения электромагнитной энергии телом превышает стандартный показатель, составляя 5,74 ватта на килограмм.

Этот показатель превышает установленное стандартное значение, равное 4,0 ваттам на килограмм. ANFR также потребовало, чтобы Apple приняла немедленные меры для приведения уже проданных устройств в соответствие с установленными требованиями. В противном случае компании придется отозвать проданные устройства.

Ранее кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что привычка носить телефон в нагрудном кармане может привести к проблемам со здоровьем, в том числе к нарушению сердечного ритма. Терапевт пояснил, что из-за гаджета нагревается ткань и возникает электромагнитное излучение. Кроме того гаджет может давать фон, который со временем будет влиять на работу сердца.