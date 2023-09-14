Продававший технику Apple в России магазин re:Store сменит название Магазин re:Store сменит название на restore:

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сеть магазинов re:Store, продававших технику Apple в России, стоит на пороге глобальных изменений, рассказал президент Inventive Retail Group Тихон Смыков в ходе презентации. По его словам, руководство фирмы приняло решение обновить концепцию и фирменный стиль. Кроме того, будет изменено название. Магазины сети будут называться restore:, передает ТАСС.

Мы хотим измениться, в связи с этим — новая стратегия, о которой мы сегодня говорим. Мы хотим построить новую, обновленную розничную сеть, основываясь на всех тех знаниях, умениях, компетенциях, которые мы накопили за эти 18 лет работы. Мы хотим оставаться в тесной связи с нашими клиентами. <...> Мы надеемся, что мы больше, чем магазин устройств, — мы надеемся, что мы окошко в мир технологий, — рассказал Смыков.

По его словам, будут обновлены визуальные элементы, что является следствием изменений в бизнес-стратегии и рыночном позиционировании компании. В настоящий момент в 22 городах России открыто 90 филиалов, каждый из которых будет изменен в течение года.

Помимо прочего, планируется и расширение ассортимента. Теперь в restore: будет продаваться не только техника Apple, но и других производителей.

Ранее американская корпорация Apple представила линейку смартфонов iPhone 15 на ежегодной осенней презентации. Одним из важнейших изменений стал отказ компании от разъема Lightning в пользу Type-C.