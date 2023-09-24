Правда ли, что ВСУ под Запорожьем прорвали линию обороны России

Фото: МО Украины

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов опроверг информацию о прорыве ВСУ обороны ВС РФ. По его словам, российская армия удерживает все позиции на Запорожской линии фронта. Что об этом известно?

Что сказал Рогов о якобы прорыве ВСУ обороны ВС РФ

Командующий южной оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский сказал в интервью CNN, что украинская армия якобы прорвала российскую оборону на левом фланге, в районе села Вербовое Запорожской области. По его словам, ВСУ успешно продолжают двигаться дальше.

Владимир Рогов заявил, что все атаки украинской армии на Ореховском направлении на линии Орехово — Вербовое заканчиваются для нее разгромом и большими потерями.

«Ни о каком прорыве речи не идет. Все это фейк и плод больного воображения украинских пропагандистов. Наши ребята удерживают все свои позиции. Попытка штурма и наступления украинских боевиков была в районе Вербового, но их просто уничтожили. Наши ребята уверенно держат оборону», — сообщил он.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Как ВСУ сменят тактику в Запорожье с приходом холодов

По словам Рогова, украинские военные сменят тактику на Запорожском направлении с приходом холодов и непогоды и попытаются захватить Запорожскую атомную станцию. Он считает, что до этого момента бойцы Вооруженных сил Украины будут пытаться прорваться к городу Токмаку.

«Погода может быть еще вполне нормальной около месяца. За это время украинские бойцы будут бросать свои резервы в попытках прорвать нашу линию обороны на Ореховском направлении в сторону города Токмака. Но с приходом дождливой и холодной погоды они намерены сменить свою стратегию и сосредоточиться на форсировании Днепра с целью захвата Запорожской АЭС», — пояснил Рогов.

Он также заявил, что линия обороны вдоль русла Днепра в Запорожской области укреплена, и российские войска готовы встретить противника.

Фото: МО Украины

Что известно про удар по Токмаку

Владимир Рогов сообщил, что один человек погиб в результате обстрела украинскими военными города Токмака Запорожской области. Еще 11 человек пострадали, среди них есть дети. Ракета ударила по крыше пятиэтажного жилого дома на улице Гоголя.

«В результате обстрела Токмака в период с 13:30 до 13:40 попадания зафиксированы в районе пятиэтажного жилого дома на улице Шевченко, одна ракета попала в крышу пятиэтажного жилого дома на улице Гоголя. Один человек погиб и не менее одиннадцати ранены — все они мирные жители Токмака», — сказал Рогов.

Он добавил, что при обстреле ВСУ были повреждены газопровод и электропровода в Тихом переулке. По его словам, северная насосная станция была отключена от электроснабжения. Кроме того, в городе стала плохо ловить сеть.

Минобороны России эту информацию не комментировало.

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