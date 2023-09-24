Рогов рассказал, как ВСУ сменят тактику в Запорожье с приходом холодов Рогов: ВСУ попытаются захватить Запорожскую АЭС с приходом холодов

Фото: МО Украины

Украинские военные сменят тактику на Запорожском направлении с приходом холодов и непогоды и попытаются захватить Запорожскую атомную станцию, заявил в беседе с РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, до этого момента бойцы ВСУ будут пытаться прорваться к городу Токмаку.

Погода может быть еще вполне нормальной около месяца. За это время украинские бойцы будут бросать свои резервы <...> в попытках прорвать нашу линию обороны на Ореховском направлении в сторону города Токмака. Но с приходом дождливой и холодной погоды они намерены сменить свою стратегию и сосредоточиться на форсировании Днепра с целью захвата Запорожской АЭС, — сказал Рогов.

Он подчеркнул, что линия обороны вдоль русла Днепра в Запорожской области укреплена, и российские войска готовы встретить противника.

24 сентября Рогов сообщил, что один человек погиб в результате обстрела украинскими военными города Токмак. По его словам, еще 11 человек пострадали, среди них есть дети. Он уточнил, что ракета ударила по крыше пятиэтажного жилого дома на улице Гоголя. Председатель движения «Мы вместе с Россией» также добавил, что при обстреле ВСУ был поврежден газопровод и электропровода в Тихом переулке. Минобороны России эту информацию не комментировало.