Военный эксперт объяснил, почему оптика менее эффективна зимой Военный эксперт Матвийчук: снег и туман зимой снижают эффективность оптики

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

При ведении боевых действий в зимнее время эффективность всех видов оптического наблюдения может снижаться из-за снега, дождя и тумана, рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, это ухудшит применение артиллерии, беспилотников и других средств поражения.

Конечно, ухудшается видимость и эффективность, ведь оператор может не видеть, куда летит дрон. То же справедливо для всех видов оптического наблюдения. В условиях дождя, снега и тумана ухудшается применение артиллерии, она становится менее эффективной, то же касается дронов, других средств поражения, — пояснил эксперт.

Кроме того, он напомнил об особенностях эксплуатации и применения военной техники в осенне-зимний период. Так, меняется методика преодоления тяжелых участков грунта, требуется замена смазок и других технических жидкостей. Специалист рассказал, что зимой прошлого года поставленные Западом на Украину боевые машины часто не могли завестись, потому что оказались заправлены летним топливом, а агрегаты были смазаны летней смазкой. По словам Матвийчука, это произошло, так как присланная техника была рассчитана «на Ближний Восток и Африку».

Ранее Матвийчук заявил, что отсутствие мощной поддержки пехоты и авиации делает танки Abrams бесполезными для ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. По словам эксперта, результатов не обеспечивают даже такие маневры, как внезапное появление.