Пашинян заявил о неполном соблюдении режима перемирия в Карабахе

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о неполном соблюдении режима перемирия в зоне карабахского конфликта. В интервью Общественному телевидению Армении он обвинил Азербайджан в попытках скомпрометировать деятельность российских миротворцев в Карабахе.

Премьер высоко оценил выполнение положений трёхстороннего заявления о прекращении боевых действий от 9 ноября 2020 года, сказав, что первый пункт документа, касающийся прекращения военных действий, фактически выполнен.

Очень высоко оцениваю вклад РФ и президента России Владимира Путина в дело прекращения войны. Также должен констатировать, что один из очень важных пунктов заявления полностью реализован. В Нагорном Карабахе и по периметру Лачинского коридора размещены российские миротворцы, деятельность которых мы высоко оцениваем, — сообщил Пашинян.

Премьер добавил, что российские миротворцы играют ключевую роль в обеспечении безопасности на территории Карабаха. Однако, отметил Пашинян, режим прекращения всё же «соблюдается не полностью». По его мнению, «факты гибели армянских военнослужащих <...> после 9 ноября убеждают нас в том, что Азербайджан ведёт политику компрометации деятельности российских миротворцев».

Я надеюсь, что будет проведено должное расследование этих случаев и будут приняты необходимые меры, — сказал премьер-министр Армении.

Ранее в Кремле подтвердили планы проведения на следующей неделе трёхсторонней встречи лидера России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.