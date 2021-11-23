Пашинян: Ереван не должен первым признавать независимость Карабаха

Армения не должна быть первой страной, которая признает независимость Карабаха, заявил армянский премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе онлайн-конференции. По мнению Пашиняна, самостоятельное признание независимости Карабаха ничего на даст Еревану и является вопросом международной повестки.

Если мы сами признаём независимость Арцаха, что это даст? Больше проблем или их решение? В противном случае Ереван бы давно признал, — заявил армянский премьер-министр.

Пашинян также подчеркнул, что Армения не признаёт Карабах частью Азербайджана и это является вопросом международной повестки. По словам премьер-министра, в противном случае не было бы 44-дневной войны.

Ранее Никол Пашинян сообщил, что заявления Баку о Зангезурском коридоре означают, что у Азербайджана есть территориальные амбиции в отношении Армении. По его мнению, Баку продолжает политику агрессии против Еревана и это должно быть вопросом обсуждения международных структур.

Высказывание Пашиняна последовало вскоре после того, как президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Зангезурский транспортный коридор создаст большие возможности для стран Южного Кавказа. По его словам, коридор сможет соединить все страны тюркского мира. Алиев отметил, что победа во Второй карабахской войне означает развитие коммуникаций и логистики. С этой точки зрения важно открытие Зангезурского коридора.