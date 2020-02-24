https://static.news.ru/photo/560b947a-56f7-11ea-b806-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dawoud Abo Alkas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шесть ракет были выпущены палестинскими радикалами из сектора Газа по Израилю. Истребители системы ПВО смогли перехватить пять из них.

Военные приняли решение о блокировке районов и дорог, прилегающих к периметру ограждения Газы, сообщается на сайте Армии обороны Израиля.

Днём ранее, как писал NEWS.ru, 20 ракет были запущены из сектора Газа по Израилю. 10 из них перехватила система ПВО «Железный купол», писал NEWS.ru.

Согласно Плану ООН 1947 года по разделу Палестины на арабское и еврейское государства, сектор Газа входил в состав территории, выделенной для создания арабского государства. Оно так и не было создано. Сейчас эта территория контролируется исламистской организацией ХАМАС, которая в Израиле, США, Евросоюзе и других странах считается террористической.