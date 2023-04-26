От хиджаба до лишней хромосомы: топ необычных Барби, которые поразили всех Миру представили первую куклу в образе девушки с синдромом Дауна. История самых остросоциальных линеек бренда с 1950-х до наших дней

Фото: Mattel

Производитель легендарных кукол Барби поразил мир очередной новинкой. Свет увидела кукла с признаками синдрома Дауна — впервые в истории. «Она имеет более короткую фигуру и при этом удлиненное туловище, ее лицо более округлое, с более мелкими чертами, с плоской переносицей и миндалевидными глазами, которые могут быть характерны для женщин с такой генетической особенностью», — сообщается в анонсе. Как Барби шла в ногу со временем и разрушала стереотипы — в обзоре NEWS.ru.

В инвалидном кресле, с протезом и лишней хромосомой: Барби учит сочувствию

Куклу Барби с лишней хромосомой компания разрабатывала совместно американским Национальным обществом синдрома Дауна и медицинскими специалистами. «Не могу дождаться, когда у моих друзей появится кукла, похожая на меня», — поделилась с телеканалом ABC консультант Кайла Маккеон, которая сама имеет такой синдром. Производители говорят, что такие куклы «рассказывают о разнообразии мира и учат сочувствию».

Фото: Mattel

Куклу, чья шея украшена кулоном в виде модели 21-й хромосомы, а ноги поддерживают специальные ортопедические ходунки, выпустили в линейке Барби Fashionistas («Модницы»), которая с 2016 года включает кукол «с особенностями». Ранее компанию — гиганта в американской индустрии игрушек — критиковали за то, что Барби не представляют собой «реальных девушек», отмечает BBC. И компания-производитель стала исправляться. Вскоре появились Барби в инвалидном кресле, с протезом конечности и со слуховым аппаратом. А в 2014 году компания решила поддержать детей, которые перенесли химиотерапию, и выпустила куклу без волос. Правда, это была не сама Барби, а ее подружка Элла.

Пышки и худышки: Барби стала бодипозитивной

В 2016 году в мире Барби наступила эра бодипозитива. Компания объявила о выпуске кукол с разными пропорциями в дополнение к «стандартной Барби» (Original Barbie) — «миниатюрных» (Petite Barbie), «высоких» (Tall Barbie) и «пышек» (Curvy Barbie). Впрочем, маркетинговые исследования показали, что американские дети в «пышек» играли не слишком охотно.

Фото: Mattel

В 1997 году компания-производитель уже корректировала фигуру Барби, сделав ее талию чуть шире. Создатели прислушались к замечаниям врачей, обеспокоенных «анорексичными» параметрами куклы, с которой пытались брать пример многие девочки и отказывались нормально есть.

По данным Центральной университетской больницы в Хельсинки, реальной девушке с «барби-пропорциями» (грудь — 91 см, талия — 46 см, бедра — 84 см при росте 175 см) не хватило бы 17–22% веса для нормального гормонального фона и деторождения. Напомним, Барби стала первой куклой в США, которая имела тело взрослой зрелой женщины. При этом в комплекте к ней шла игрушечная книга «Как сбросить лишний вес», а мини-весы показывали 50 кг.

Не только блондинка: Барби стала афроамериканкой

В 1980 году на прилавках американских магазинов появилась первая темнокожая Барби. Афроамериканская кукла в бордовом вечернем платье и с золотым колье стала настоящей сенсацией. «Она черная! Она красивая! Она динамит!» — гласила реклама. До этого компания Mattel делала темнокожими только подружек Барби. Первая из них, Френси, появилась в 1967-м — за год до того, как Верховный суд США признал незаконной сегрегацию темнокожих американцев.

Фото: Mattel

Сегодня бренд предлагает Барби с 22 оттенками кожи, 94 цветами волос всех типов (от прямых европеоидных локонов до африканских кудряшек) и 13 цветами глаз. Есть Барби с витилиго (нарушениями пигментации кожи), родимым пятном, а также Барби, вся усыпанная родинками.

Летает в космос, идет в президенты: Барби освоила новые профессии

Первые Барби носили подчеркнуто женственные наряды по последней моде и жили в кукольном «Доме мечты». С шестидесятых Барби начала эмансипироваться и пошла работать. Правда, ее профессии изначально были исключительно «женскими». В 1960 году появились Барби — художник-модельер и певица, в 1961-м — балерина и медсестра, в 1963-м — няня, в 1965-м — учительница. Тогда же появилась Барби-астронавтка — к слову, спустя два года после исторического полета в космос Валентины Терешковой.

С середины восьмидесятых Барби начала осваивать все новые профессии, в том числе считавшиеся прежде «мужскими» — хирурга, ветеринара, дипломата саммита, армейского офицера, пилота ВВС, пожарного, горнолыжного инструктора, компьютерного инженера, робототехника. В 1991 году Барби и вовсе стала кандидатом в президенты США. Разумеется, создатели политкорректно умолчали, от какой партии — Республиканской или Демократической. Кстати, в Белом доме тогда находился республиканец Джордж Буш — старший.

Фото: esa.int ESA and Mattel have released a Samantha Cristoforetti Barbie doll to coincide with World Space Week 2021 and its theme of ‘Women in Space’, to help encourage girls to become the next generation of astronauts, engineers and space scientists

В 1992 году на прилавки в первый (и последний раз) поступили говорящие Барби. В них был запрограммирован набор «девчачьих» фраз — в основном о платьях и модных покупках. Некоторые модели произносили: «Математика — это трудно». «Шовинистическая матрица» вызывала шквал возмущений, партию сняли с продажи.

В 2019 году компания запустила проект Barbie Dream Gap Project. Как раз тогда вышло исследование о том, что девочки в возрасте пяти лет под влиянием общественных стереотипов начинают сомневаться в своих способностях и примеряют на себя менее интеллектуальные профессии, чем мальчики. Опрос показал, что в судебной системе США работают лишь 33% женщин. Тогда Mattel выпустила Барби в судейских мантиях и с молоточками. В 2021 году появилась именная кукла в образе профессора Оксфорда Сары Гилберт — разработчика вакцины AstraZeneca против коронавируса. Ее торжественно подарили героине-прототипу, которая была польщена.

Закрой личико: Барби надела хиджаб

В ноябре 2017 года появилась первая Барби мусульманка. В коллекции «Героини» (Sheroes) была выпущена кукла в хиджабе, которая взорвала интернет. Прототипом стала американская фехтовальщица, чемпионка мира и Панамериканских игр Ибтихадж Мухаммад.

Между тем в консервативных странах Ближнего Востока западную куклу недолюбливают. В сентябре 2003 года Саудовская Аравия объявила вне закона продажу кукол Барби из-за нарушений идеалов ислама. Комитет по поощрению добродетели и предотвращению порока объявил, что Барби «с их откровенной одеждой и постыдными позами и аксессуарами символизируют упадок извращенного Запада». В 2012 году Иран также запретил продажу куклы на своей территории «из-за пагубного влияния на мусульман».

Фото: Mattel Meet Mattel’s latest doll: dressed conservatively, covered head to toe with only her hands and face visible. The fabric she wears is extra-thick, so there’s no chance of seeing skin. This Barbie wears no adornments. She also wears a hijab

Зато в исламском мире появилась свои «мусульманские Барби» — арабки Фулла, Разанна и Джамиля, а также персиянки Сара и Дара. В комплекте к ним идет чадра или хиджаб. При этом у Джамили есть возлюбленный по имени Джамиль, и они официально женаты — в отличие от Барби и Кена, которые много раз расставались и живут гражданским браком.