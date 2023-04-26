Производитель легендарных кукол Барби поразил мир очередной новинкой. Свет увидела кукла с признаками синдрома Дауна — впервые в истории. «Она имеет более короткую фигуру и при этом удлиненное туловище, ее лицо более округлое, с более мелкими чертами, с плоской переносицей и миндалевидными глазами, которые могут быть характерны для женщин с такой генетической особенностью», — сообщается в анонсе. Как Барби шла в ногу со временем и разрушала стереотипы — в обзоре NEWS.ru.
В инвалидном кресле, с протезом и лишней хромосомой: Барби учит сочувствию
Куклу Барби с лишней хромосомой компания разрабатывала совместно американским Национальным обществом синдрома Дауна и медицинскими специалистами. «Не могу дождаться, когда у моих друзей появится кукла, похожая на меня», — поделилась с телеканалом ABC консультант Кайла Маккеон, которая сама имеет такой синдром. Производители говорят, что такие куклы «рассказывают о разнообразии мира и учат сочувствию».
Куклу, чья шея украшена кулоном в виде модели 21-й хромосомы, а ноги поддерживают специальные ортопедические ходунки, выпустили в линейке Барби Fashionistas («Модницы»), которая с 2016 года включает кукол «с особенностями». Ранее компанию — гиганта в американской индустрии игрушек — критиковали за то, что Барби не представляют собой «реальных девушек», отмечает BBC. И компания-производитель стала исправляться. Вскоре появились Барби в инвалидном кресле, с протезом конечности и со слуховым аппаратом. А в 2014 году компания решила поддержать детей, которые перенесли химиотерапию, и выпустила куклу без волос. Правда, это была не сама Барби, а ее подружка Элла.
Пышки и худышки: Барби стала бодипозитивной
В 2016 году в мире Барби наступила эра бодипозитива. Компания объявила о выпуске кукол с разными пропорциями в дополнение к «стандартной Барби» (Original Barbie) — «миниатюрных» (Petite Barbie), «высоких» (Tall Barbie) и «пышек» (Curvy Barbie). Впрочем, маркетинговые исследования показали, что американские дети в «пышек» играли не слишком охотно.
В 1997 году компания-производитель уже корректировала фигуру Барби, сделав ее талию чуть шире. Создатели прислушались к замечаниям врачей, обеспокоенных «анорексичными» параметрами куклы, с которой пытались брать пример многие девочки и отказывались нормально есть.
По данным Центральной университетской больницы в Хельсинки, реальной девушке с «барби-пропорциями» (грудь — 91 см, талия — 46 см, бедра — 84 см при росте 175 см) не хватило бы 17–22% веса для нормального гормонального фона и деторождения. Напомним, Барби стала первой куклой в США, которая имела тело взрослой зрелой женщины. При этом в комплекте к ней шла игрушечная книга «Как сбросить лишний вес», а мини-весы показывали 50 кг.
Не только блондинка: Барби стала афроамериканкой
В 1980 году на прилавках американских магазинов появилась первая темнокожая Барби. Афроамериканская кукла в бордовом вечернем платье и с золотым колье стала настоящей сенсацией. «Она черная! Она красивая! Она динамит!» — гласила реклама. До этого компания Mattel делала темнокожими только подружек Барби. Первая из них, Френси, появилась в 1967-м — за год до того, как Верховный суд США признал незаконной сегрегацию темнокожих американцев.
Сегодня бренд предлагает Барби с 22 оттенками кожи, 94 цветами волос всех типов (от прямых европеоидных локонов до африканских кудряшек) и 13 цветами глаз. Есть Барби с витилиго (нарушениями пигментации кожи), родимым пятном, а также Барби, вся усыпанная родинками.
Летает в космос, идет в президенты: Барби освоила новые профессии
Первые Барби носили подчеркнуто женственные наряды по последней моде и жили в кукольном «Доме мечты». С шестидесятых Барби начала эмансипироваться и пошла работать. Правда, ее профессии изначально были исключительно «женскими». В 1960 году появились Барби — художник-модельер и певица, в 1961-м — балерина и медсестра, в 1963-м — няня, в 1965-м — учительница. Тогда же появилась Барби-астронавтка — к слову, спустя два года после исторического полета в космос Валентины Терешковой.
С середины восьмидесятых Барби начала осваивать все новые профессии, в том числе считавшиеся прежде «мужскими» — хирурга, ветеринара, дипломата саммита, армейского офицера, пилота ВВС, пожарного, горнолыжного инструктора, компьютерного инженера, робототехника. В 1991 году Барби и вовсе стала кандидатом в президенты США. Разумеется, создатели политкорректно умолчали, от какой партии — Республиканской или Демократической. Кстати, в Белом доме тогда находился республиканец Джордж Буш — старший.
В 1992 году на прилавки в первый (и последний раз) поступили говорящие Барби. В них был запрограммирован набор «девчачьих» фраз — в основном о платьях и модных покупках. Некоторые модели произносили: «Математика — это трудно». «Шовинистическая матрица» вызывала шквал возмущений, партию сняли с продажи.
В 2019 году компания запустила проект Barbie Dream Gap Project. Как раз тогда вышло исследование о том, что девочки в возрасте пяти лет под влиянием общественных стереотипов начинают сомневаться в своих способностях и примеряют на себя менее интеллектуальные профессии, чем мальчики. Опрос показал, что в судебной системе США работают лишь 33% женщин. Тогда Mattel выпустила Барби в судейских мантиях и с молоточками. В 2021 году появилась именная кукла в образе профессора Оксфорда Сары Гилберт — разработчика вакцины AstraZeneca против коронавируса. Ее торжественно подарили героине-прототипу, которая была польщена.
Закрой личико: Барби надела хиджаб
В ноябре 2017 года появилась первая Барби мусульманка. В коллекции «Героини» (Sheroes) была выпущена кукла в хиджабе, которая взорвала интернет. Прототипом стала американская фехтовальщица, чемпионка мира и Панамериканских игр Ибтихадж Мухаммад.
Между тем в консервативных странах Ближнего Востока западную куклу недолюбливают. В сентябре 2003 года Саудовская Аравия объявила вне закона продажу кукол Барби из-за нарушений идеалов ислама. Комитет по поощрению добродетели и предотвращению порока объявил, что Барби «с их откровенной одеждой и постыдными позами и аксессуарами символизируют упадок извращенного Запада». В 2012 году Иран также запретил продажу куклы на своей территории «из-за пагубного влияния на мусульман».
Зато в исламском мире появилась свои «мусульманские Барби» — арабки Фулла, Разанна и Джамиля, а также персиянки Сара и Дара. В комплекте к ним идет чадра или хиджаб. При этом у Джамили есть возлюбленный по имени Джамиль, и они официально женаты — в отличие от Барби и Кена, которые много раз расставались и живут гражданским браком.