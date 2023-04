Куклу Барби с лишней хромосомой компания разрабатывала совместно американским Национальным обществом синдрома Дауна и медицинскими специалистами. «Не могу дождаться, когда у моих друзей появится кукла, похожая на меня», — поделилась с телеканалом ABC консультант Кайла Маккеон, которая сама имеет такой синдром. Производители говорят, что такие куклы «рассказывают о разнообразии мира и учат сочувствию».

Куклу, чья шея украшена кулоном в виде модели 21-й хромосомы, а ноги поддерживают специальные ортопедические ходунки, выпустили в линейке Барби Fashionistas («Модницы»), которая с 2016 года включает кукол «с особенностями». Ранее компанию — гиганта в американской индустрии игрушек — критиковали за то, что Барби не представляют собой «реальных девушек», отмечает BBC. И компания-производитель стала исправляться. Вскоре появились Барби в инвалидном кресле, с протезом конечности и со слуховым аппаратом. А в 2014 году компания решила поддержать детей, которые перенесли химиотерапию, и выпустила куклу без волос. Правда, это была не сама Барби, а ее подружка Элла.

В 2016 году в мире Барби наступила эра бодипозитива. Компания объявила о выпуске кукол с разными пропорциями в дополнение к «стандартной Барби» (Original Barbie) — «миниатюрных» (Petite Barbie), «высоких» (Tall Barbie) и «пышек» (Curvy Barbie). Впрочем, маркетинговые исследования показали, что американские дети в «пышек» играли не слишком охотно.

В 1997 году компания-производитель уже корректировала фигуру Барби, сделав ее талию чуть шире. Создатели прислушались к замечаниям врачей, обеспокоенных «анорексичными» параметрами куклы, с которой пытались брать пример многие девочки и отказывались нормально есть.

По данным Центральной университетской больницы в Хельсинки, реальной девушке с «барби-пропорциями» (грудь — 91 см, талия — 46 см, бедра — 84 см при росте 175 см) не хватило бы 17–22% веса для нормального гормонального фона и деторождения. Напомним, Барби стала первой куклой в США, которая имела тело взрослой зрелой женщины. При этом в комплекте к ней шла игрушечная книга «Как сбросить лишний вес», а мини-весы показывали 50 кг.

В 1980 году на прилавках американских магазинов появилась первая темнокожая Барби. Афроамериканская кукла в бордовом вечернем платье и с золотым колье стала настоящей сенсацией. «Она черная! Она красивая! Она динамит!» — гласила реклама. До этого компания Mattel делала темнокожими только подружек Барби. Первая из них, Френси, появилась в 1967-м — за год до того, как Верховный суд США признал незаконной сегрегацию темнокожих американцев.

Сегодня бренд предлагает Барби с 22 оттенками кожи, 94 цветами волос всех типов (от прямых европеоидных локонов до африканских кудряшек) и 13 цветами глаз. Есть Барби с витилиго (нарушениями пигментации кожи), родимым пятном, а также Барби, вся усыпанная родинками.

Первые Барби носили подчеркнуто женственные наряды по последней моде и жили в кукольном «Доме мечты». С шестидесятых Барби начала эмансипироваться и пошла работать. Правда, ее профессии изначально были исключительно «женскими». В 1960 году появились Барби — художник-модельер и певица, в 1961-м — балерина и медсестра, в 1963-м — няня, в 1965-м — учительница. Тогда же появилась Барби-астронавтка — к слову, спустя два года после исторического полета в космос Валентины Терешковой.

С середины восьмидесятых Барби начала осваивать все новые профессии, в том числе считавшиеся прежде «мужскими» — хирурга, ветеринара, дипломата саммита, армейского офицера, пилота ВВС, пожарного, горнолыжного инструктора, компьютерного инженера, робототехника. В 1991 году Барби и вовсе стала кандидатом в президенты США. Разумеется, создатели политкорректно умолчали, от какой партии — Республиканской или Демократической. Кстати, в Белом доме тогда находился республиканец Джордж Буш — старший.

Фото: esa.int

ESA and Mattel have released a Samantha Cristoforetti Barbie doll to coincide with World Space Week 2021 and its theme of ‘Women in Space’, to help encourage girls to become the next generation of astronauts, engineers and space scientists