Психолог рассказала о пользе куклы Barbie с синдромом Дауна Психолог Наумова: кукла Barbie с синдромом Дауна сможет научить детей терпимости

Фото: Catherine Harbour/Keystone Press Agency/Global Look Press

Барби выпустила первую в мире куклу с синдромом Дауна

Кукла Barbie с синдромом Дауна сможет научить детей терпимости к тем людям, которые от них отличаются, рассказала детский психолог Наталья Наумова. В беседе с НСН она отметила, что благодаря подобным игрушкам можно объяснить необходимость относиться с терпением ко всем людям. По словам специалиста, новая кукла Barbie будет особенно актуальна для тех, у кого в окружении есть люди с синдромом Дауна.

Все зависит, прежде всего, от восприятия родителей. Детей с синдромом Дауна достаточно много. Возможно, такая игрушка нужна не всем, но она необходима детям, у которых в окружении есть люди с синдромом Дауна. Допускаю, что эта кукла поможет понять, что к людям с таким заболеванием нужно относиться с пониманием и терпением, — рассказала Наумова.

По словам психолога, сейчас дети начинают лучше относиться к сверстникам с синдромом Дауна. Этому способствует работа специалистов и то, что общественность чаще обсуждают данную тему. При этом Наумова отметила, что в детском саду детям проще принимать особенности других, но в подростковом возрасте синдром Дауна все еще может оставаться причиной для насмешек. Специалист советует с раннего детства объяснять, что люди бывают разными и не использовать диагнозы в качестве характеристики ребенка.

Ведущий тренер Центра толерантности Еврейского музея Елена Горинова ранее рассказала, что в качестве ругательств не следует использовать психофобную лексику, например слова «псих» или «аутист». Она пояснила, что подобные выражения создают предвзятое отношение к людям с ментальными особенностями.