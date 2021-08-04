Куклу Barbie выпустят в образе создателя вакцины AstraZeneca
Наталья Жуковская
Наталья Жуковская
05:29, 05 августа 2021
Фото: pixabay
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Американская компания Mattel собирается выпустить новую куклу Barbie в образе учёного-вирусолога Сары Гилберт, которая является одним из разработчиков вакцины от COVID-19 — AstraZeneca. Об этом сообщает издание Metro.
Я сначала подумала, что это очень странно, но я надеюсь, что это поможет вдохновить маленьких девочек принять решение стать учёным или инженером. Я также надеюсь, что эта кукла поможет детям осознать, насколько важна профессия учёного для всего мира, — поделилась Гилберт.
В рамках программы «Barbie для подражания» Mattel собирается выпустить несколько кукол. Они будут копиями пяти женщин, которые помогали противостоять коронавирусу: медсестра, лечившая первого пациента с COVID-19 в США, врач-психиатр из Торонто, биомедицинская исследовательница и соучредитель компании, выпускающей форму для работающих в красной зоне.
Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович заявила, что мутации коронавируса не позволяют делать достоверных прогнозов о сроках окончания пандемии, которые во многом зависят от скорости достижения коллективного иммунитета.