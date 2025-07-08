Назван город, где могут похоронить Старовойта «Фонтанка»: покончившего с собой Старовойта могут похоронить в Санкт-Петербурге

Экс-министра транспорта России Романа Старовойта планируют похоронить в Санкт-Петербурге, пишет «Фонтанка». Источник издания уточнил, что так распорядились близкие чиновника.

При этом конкретное место для церемонии прощания он не назвал. Старовойт, хоть и родился в Курске, окончил школу в Сосновом Бору. Карьеру госслужащего он также начал в петербургском комитете по инвестициям.

7 июля СК России сообщил, что тело Старовойта нашли в его автомобиле в Одинцовском городском округе.

Минтранс России выразил соболезнования родным и близким экс-главы ведомства в связи с его смертью. Должность министра Старовойт занял в мае 2024 года. Президент России отправил его в отставку указом в понедельник, 7 июля. До этого Старовойт был губернатором Курской области.

Как пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков, о смерти экс-министра транспорта было доложено президенту России Владимиру Путину. По его словам, гибель чиновника не может не шокировать.