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08 июля 2025 в 14:48

Назван город, где могут похоронить Старовойта

«Фонтанка»: покончившего с собой Старовойта могут похоронить в Санкт-Петербурге

Роман Старовойт Роман Старовойт Фото: Екатерина Кузьмина/РБК/NEWS.ru

Экс-министра транспорта России Романа Старовойта планируют похоронить в Санкт-Петербурге, пишет «Фонтанка». Источник издания уточнил, что так распорядились близкие чиновника.

При этом конкретное место для церемонии прощания он не назвал. Старовойт, хоть и родился в Курске, окончил школу в Сосновом Бору. Карьеру госслужащего он также начал в петербургском комитете по инвестициям.

7 июля СК России сообщил, что тело Старовойта нашли в его автомобиле в Одинцовском городском округе.

Минтранс России выразил соболезнования родным и близким экс-главы ведомства в связи с его смертью. Должность министра Старовойт занял в мае 2024 года. Президент России отправил его в отставку указом в понедельник, 7 июля. До этого Старовойт был губернатором Курской области.

Как пояснил представитель Кремля Дмитрий Песков, о смерти экс-министра транспорта было доложено президенту России Владимиру Путину. По его словам, гибель чиновника не может не шокировать.

Роман Старовойт
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