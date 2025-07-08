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Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 14:53

Генерал ответил, какой объект ВСУ под Сумами атаковала трехтонная бомба

Генерал Липовой: ФАБ-3000 могла уничтожить подземное хранилище ВСУ под Сумами

ВКС РФ ВКС РФ Фото: МО РФ

Авиабомба ФАБ-3000 массой три тонны могла уничтожить подземное хранилище Вооруженных сил Украины в Сумской области, заявил NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, боеприпас обладает значительной разрушительной силой, поэтому его могли применить именно по заглубленной цели.

Тип цели определяется количеством боеприпасов, необходимых для ее уничтожения. Если применена бомба с повышенной разрушительной силой, значит, это какой-то заглубленный командный пункт, склад боеприпасов или пункт управления, наведения и так далее. Опыт применения [ФАБ-3000] есть, и бомбы, как правило, всегда ложатся точно в цель, поэтому в данной ситуации, скорее всего, было уничтожено какое-то подземное хранилище, — сказал Липовой.

Он добавил, что ФАБ-3000 может быть дополнительно снаряжена поражающей частью и блоком, корректирующим ее полет. По словам военэксперта, во время прошлых ударов ВС РФ использовали 500-килограммовые боеприпасы, а значит, нынешняя цель была более укрепленной.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВКС РФ уничтожили авиабомбами ФАБ-500 замаскированный полевой склад боеприпасов ВСУ в районе села Пушкаревка Сумской области. В ходе атаки также были применены ФАБ-3000.

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