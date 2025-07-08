В Госдуме дали жесткий ответ на заявления Франции о санкциях против России

В Госдуме дали жесткий ответ на заявления Франции о санкциях против России Депутат Будуев: ЕС должен задуматься о последствиях своей политики

Вместо эскалации конфликта Франции нужно сосредоточиться на дипломатическом решении кризиса, заявил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Николай Будуев. Так он ответил на заявление главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро о новых санкциях против России.

Заявление главы МИД Франции о новых санкциях против России выглядит как очередная попытка Запада надавить на Россию экономически, не считаясь с последствиями для мировой экономики. Утверждение о том, что ЕС «не знает, что еще ввести», неверно. ЕС располагает еще рядом инструментов, таких как расширение санкционных списков, ужесточение контроля за их исполнением, ограничение доступа к технологиям двойного назначения и т.д. Точно так же мы можем ужесточить еще ряд направлений, от которых может пострадать ЕС, – сказал депутат.

Он добавил, что Россия неоднократно показывала способность адаптироваться к санкционному давлению, развивая внутренний потенциал и диверсифицируя экономические связи. Вместо поиска новых способов нанести урон России Евросоюзу следует задуматься о последствиях такой политики, которая приводит к росту цен на продукты и энергоносители по всему миру, увеличивая социальную напряженность и усугубляя экономические проблемы, уверен депутат.

Угроза «перехода от санкций к войне» — это неприемлемая риторика, нагнетающая международную напряженность и подрывающая основы мирного сосуществования государств, – подчеркнул Будуев.

Парламентарий напомнил, что переход к войне не будет логическим следствием ужесточения санкций. Но санкции при этом могут обострять отношения.

Хотя санкции и могут создавать напряженность и обострять отношения, они сами по себе не являются прямым путем к войне. Думаю, Франции вместо эскалации конфликта необходимо сосредоточиться на дипломатическом решении кризиса, – заключил депутат.

Ранее Барро заявил, что Евросоюз готовится ввести самые жесткие с 2022 года ограничения в отношении Москвы. Глава МИД Франции подтвердил, что меры будут согласованы с сенаторами США на основе предложений Парижа.