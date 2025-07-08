«Парней подстраховали»: в Госдуме ответили на жалобу солдата из зоны СВО Депутат Останина напомнила о бесплатной юридической помощи солдату из зоны СВО

Бойцы в ходе специальной военной операции могут получить бесплатную юридическую помощь, заявила председатель комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в беседе с Lenta.ru. Так она ответила на жалобу российского солдата на обман со стороны знакомой.

Мы закон такой приняли. Командир части или главврач заверяет доверенность на любого адвоката, и адвокат ведет дело бесплатно. Поэтому с точки зрения юридического обеспечения мы этих парней подстраховали, — подчеркнула Останина.

По словам парламентария, вне зависимости от законодательства любое обращение солдата заканчивается помощью со стороны комитета. Депутат также допустила, что бойца не проинформировали о возможности получить юридическую консультацию бесплатно.

Ранее российский солдат обратился с просьбой о помощи к «Русской общине» из-за действий мошенницы. Автомобиль бойца присвоили себе другие люди. Участники движения из Смоленской области пришли на помощь фронтовику, написали заявление в полицию. Сейчас они оказывают ему юридическую поддержку и держат дело на контроле.