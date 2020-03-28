В США операторы трубопроводов обратились к поставщикам нефти с просьбой сократить добычу в условиях пандемии коронавируса.
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Ранее сообщалось, что американские производители считающейся низкокачественной сернистой нефти потеряли покупателей после падения мировых цен. Добывающие компании вынуждены доплачивать за отгрузку, чтобы освободить место в переполненных хранилищах.
Цены на нефть обрушились после срыва сделки ОПЕК+, когда Россия и Саудовская Аравия не договорились о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.
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