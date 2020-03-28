https://static.news.ru/photo/eadc7a5a-718d-11ea-9746-fa163e074e61_660.jpg Фото: Waltraud Grubitzsch/ZB/Global Look Press

В США операторы трубопроводов обратились к поставщикам нефти с просьбой сократить добычу в условиях пандемии коронавируса.

Как пишет Bloomberg, один из таких призывов направила крупнейшая американская компания по транспортировке и хранению нефти Plains All American Pipeline LP. Это связано с тем, что из-за пандемии снизился спрос и объёмы добываемой нефти уже превышают объёмы хранилищ.

Ранее сообщалось, что американские производители считающейся низкокачественной сернистой нефти потеряли покупателей после падения мировых цен. Добывающие компании вынуждены доплачивать за отгрузку, чтобы освободить место в переполненных хранилищах.

Цены на нефть обрушились после срыва сделки ОПЕК+, когда Россия и Саудовская Аравия не договорились о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса, писал NEWS.ru.