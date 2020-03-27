https://static.news.ru/photo/beb10692-7063-11ea-8dc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Boris Babanov/Global Look Press

Американские производители считающейся низкокачественной сернистой нефти потеряли покупателей после падения мировых цен. Добывающие компании вынуждены доплачивать за отгрузку, чтобы освободить место в переполненных хранилищах.

Цена в минус 19 центов зафиксирована на сорт нефти Wyoming Asphalt Sour (WSA). Компания Mercuria Energy Group Ltd начала предлагать её потребителям 19 центов за каждый баррель, — сообщает РБК.

По информации издания, добываемую в штате Вайоминг сернистую нефть WSA обычно используют для производства битума и асфальта. Её сложно перерабатывать, поэтому вайомингская нефть намного дешевле марок Brent и WTI. Отрицательные цены образовались на удалённых хранилищах, которые нужно освободить, чтобы не останавливать добычу.

Как отметили в РБК, во время нефтяных кризисов 2014–2016 годов нефть из штата Северная Дакота также отдавали покупателям с доплатой $0,5 за баррель.

Мировые рынки 9 марта рухнули более чем на 30%, писал NEWS.ru. Кризис стал вторым по масштабу после обвала цен 1991 года, вызванного военной операцией «Буря в пустыне» в Персидском заливе. Сейчас поводом стал провал переговоров о снижении добычи между Россией и Саудовской Аравией в формате ОПЕК+.