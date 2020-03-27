https://static.news.ru/photo/33763af4-7011-11ea-b143-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/Global Look Press

Минэнерго России прогнозировало скорое завершение сделки ОПЕК+. Но ведомство не ожидало обвала стоимости нефти ниже $30 за баррель, рассказал замглавы ведомства Павел Сорокин на круглом столе клуба «Валдай».

Мы рассчитывали на постепенное восстановление, потому что $30 — это, конечно, шоковый сценарий, — приводит слова чиновника ТАСС.

Министерство также оценило вклад коронавируса в снижение стоимости нефти. По данным Минэнерго, эффект от COVID-19 равен около $25 за баррель.

Если бы не было пандемии, то после разрыва сделки с ОПЕК+ цена чёрного золота на мировом рынке снизилась бы лишь на $5. Таким образом, справедливая цена нефти составляет $45–55 за баррель.

К 27 марта 2020 года в мире коронавирусной инфекцией нового типа заразились более 538 тысяч. Жертвами болезни стали 24,2 тысячи человек, выздоровели свыше 124 тысяч. Согласно последним данным, в России общее число заражённых составляет 1036 человек. За последние сутки выявили 196 случаев, из которых 157 — в Москве. Количество выздоровевших возросло до 45 человек. Умерли три человека.

Мировые рынки рухнули 9 марта 2020 года более чем на 30%. Нефть WTI обвалилась ниже $32 за баррель. Кризис стал вторым по масштабу в истории после снижения 1991 года, вызванного военной операцией «Буря в пустыне» в Персидском заливе. Поводом для нынешнего падения стал провал переговоров ОПЕК+.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Саудовская Аравия начала терять своих покупателей в США и странах Европы. Несмотря на низкие цены, нефтеперерабатывающие заводы отказываются покупать дополнительные объёмы нефти. Странам-импортёрам просто негде хранить чёрное золото, поэтому они не стремятся увеличить поставки. В то же время, по данным издания, Россия сумела найти новых покупателей. Москва перенаправила свои поставки в Китай, где спрос на нефть восстанавливается.