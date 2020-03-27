Минэнерго оценило вклад коронавируса в снижение стоимости нефти. По данным ведомства, эффект от COVID-19 равен около $25 за баррель.
Как
Ране NEWS.ru писал, что Саудовская Аравия начала терять своих покупателей в США и странах Европы. Несмотря на низкие цены, нефтеперерабатывающие заводы отказываются покупать дополнительные объёмы нефти. Странам-импортёрам просто негде хранить чёрное золото, поэтому они не стремятся увеличить поставки. В то же время, по данным издания, Россия сумела найти новых покупателей. Москва перенаправила свои поставки в Китай, где спрос на нефть восстанавливается.
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