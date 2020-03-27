https://static.news.ru/photo/6f83542c-31b0-11ea-8f2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bryan Smith/ZUMAPRESS.com

Минэнерго оценило вклад коронавируса в снижение стоимости нефти. По данным ведомства, эффект от COVID-19 равен около $25 за баррель.

Как передаёт ТАСС, если б не было пандемии, то после разрыва сделки с ОПЕК+ цена чёрного золота на мировом рынке снизилась бы лишь на $5. Таким образом, справедливая цена нефти составляет $45-55 за баррель.

Ране NEWS.ru писал, что Саудовская Аравия начала терять своих покупателей в США и странах Европы. Несмотря на низкие цены, нефтеперерабатывающие заводы отказываются покупать дополнительные объёмы нефти. Странам-импортёрам просто негде хранить чёрное золото, поэтому они не стремятся увеличить поставки. В то же время, по данным издания, Россия сумела найти новых покупателей. Москва перенаправила свои поставки в Китай, где спрос на нефть восстанавливается.