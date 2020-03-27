https://static.news.ru/photo/aa14295a-6ff8-11ea-9dbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: hutchison/Global Look Press

Саудовская Аравия начала терять своих покупателей в США и странах Европы. Несмотря на низкие цены, нефтеперерабатывающие заводы отказываются покупать дополнительные объёмы нефти.

Как сообщает The Wall Street Journal, странам-импортёрам просто негде хранить чёрное золото, поэтому они не стремятся увеличить поставки. Эр-Рияд, вопреки ожиданиям, не может найти новые рынки сбыта и теряет клиентов. Как сообщают трейдеры, в частности спрос на нефть сильно упал в Индии, охваченной пандемией коронавируса. В то же время, по данным издания, Россия сумела найти новых покупателей. Москва перенаправила свои поставки в Китай, где спрос на нефть восстанавливается. Автор статьи подчёркивает, что стратегия Саудовской Аравии по завоеванию доли российского рынка в странах Европы провалилась.

Ранее NEWS.ru писал, что Китай закупил у России 1,6 млн тонн российской нефти. Такой объём доставят в КНР в течение следующих четырёх недель. Власти Поднебесной решили воспользоваться низкими ценами на российский сорт Urals и падением спроса в Европе. Это, по мнению трейдеров, может стать «спасательным кругом» для российских нефтедобытчиков.