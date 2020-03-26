https://static.news.ru/photo/84e3017e-6f62-11ea-8a60-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Congjun/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китай закупил у России 1,6 млн тонн российской нефти. Такой объём доставят в КНР в течение следующих четырёх недель.

Как отмечает Reuters, власти Поднебесной решили воспользоваться низкими ценами на российский сорт Urals и падением спроса в Европе. Это, по мнению трейдеров, может стать стать «спасательным кругом» для российских нефтедобытчиков. Учитывая падение спроса на нефть из-за коронавируса и обвал цен, последовавший за разрывом сделки с ОПЕК+, КНР использует сложившуюся ситуацию для пополнения своих стратегических резервов.

800 тысяч тонн нефти Urals из порта Балтики будет доставлено в Китай во второй половине марта и 500 тысяч тонн в начале апреля. Кроме того, англо-голландская компания Shell заказала танкер для отправки 300 тысяч тонн Urals в Китай в первой половине апреля.

Ранее NEWS.ru писал, что Китай за январь–февраль 2020 года увеличил объёмы добычи нефти на 3,7% в годовом выражении, до 32 млн тонн. Добыча газа в республике за этот же период выросла в годовом выражении на 8%, до 31,4 млрд кубометров.