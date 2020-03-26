Китай закупил у России 1,6 млн тонн российской нефти. Такой объём доставят в КНР в течение следующих четырёх недель.
Как
800 тысяч тонн нефти Urals из порта Балтики будет доставлено в Китай во второй половине марта и 500 тысяч тонн в начале апреля. Кроме того, англо-голландская компания Shell заказала танкер для отправки 300 тысяч тонн Urals в Китай в первой половине апреля.
Ранее NEWS.ru писал, что Китай за январь–февраль 2020 года увеличил объёмы добычи нефти на 3,7% в годовом выражении, до 32 млн тонн. Добыча газа в республике за этот же период выросла в годовом выражении на 8%, до 31,4 млрд кубометров.
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