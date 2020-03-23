https://static.news.ru/photo/004c2a5e-6d2c-11ea-a17b-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Franz Perc/Global Look Press

Москва не была инициатором выхода из сделки по сокращению нефтедобычи ОПЕК+. До конца марта Россия собирается выполнять все свои обязательства, оговорённые соглашением.

Как передаёт ТАСС, такое заявление сделал глава компании «Татнефть» Наиль Маганов после совещания нефтяников в Министерстве энергетики. Маганов отметил, что в настоящий момент Россия соблюдает указанные в сделке ОПЕК+ квоты по добыче нефти. На вопрос, собирается ли «Татнефть» пересматривать планы по добыче на 2020 год, Маганов ответил, что это зависит от глобальной ситуации с распространением коронавируса.

Как ранее писал NEWS.ru, ряд финансовых аналитиков предрекли усугубление ситуации на нефтяном рынке и дальнейшее снижение цен на сырьё. Некоторые эксперты спрогнозировали отрицательные цены на нефть во втором квартале 2020 года.