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18 июля 2025 в 15:51

Евросоюз обманул Чехию с разрешением на импорт российской нефти

ЕС отменил разрешение Чехии импортировать нефть из России по «Дружбе»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Совет Европейского Союза принял решение аннулировать разрешение для Чехии на импорт нефти из России через трубопровод «Дружба», передает ТАСС. Это стало частью 18-го пакета санкций, который был опубликован в официальном заявлении объединения.

Совет принял решение отменить разрешение на импорт нефти Чехией из России, — говорится в документе.

В 2024 году Чехия получала 42% от общего объема своей нефти через этот трубопровод, что составляет около 2,7 млн тонн. Согласно информации, предоставленной министром промышленности и торговли Чехии Лукашом Влчеком, поставки нефти по «Дружбе» были приостановлены еще 4 марта. Причиной остановки стало непрохождение платежей между чешскими покупателями и российским поставщиком, что произошло в результате введения последнего пакета санкций США против России.

Ранее МИД Эстонии сообщил о начале разработки 19-го пакета ограничений в отношении РФ. Глава ведомства Маргус Цахкна сообщил, что Евросоюз уже работает над новыми санкциями. При этом к моменту его заявления 18-й пакет рестрикций еще не вступил в силу.

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