Евросоюз обманул Чехию с разрешением на импорт российской нефти ЕС отменил разрешение Чехии импортировать нефть из России по «Дружбе»

Совет Европейского Союза принял решение аннулировать разрешение для Чехии на импорт нефти из России через трубопровод «Дружба», передает ТАСС. Это стало частью 18-го пакета санкций, который был опубликован в официальном заявлении объединения.

Совет принял решение отменить разрешение на импорт нефти Чехией из России, — говорится в документе.

В 2024 году Чехия получала 42% от общего объема своей нефти через этот трубопровод, что составляет около 2,7 млн тонн. Согласно информации, предоставленной министром промышленности и торговли Чехии Лукашом Влчеком, поставки нефти по «Дружбе» были приостановлены еще 4 марта. Причиной остановки стало непрохождение платежей между чешскими покупателями и российским поставщиком, что произошло в результате введения последнего пакета санкций США против России.

Ранее МИД Эстонии сообщил о начале разработки 19-го пакета ограничений в отношении РФ. Глава ведомства Маргус Цахкна сообщил, что Евросоюз уже работает над новыми санкциями. При этом к моменту его заявления 18-й пакет рестрикций еще не вступил в силу.