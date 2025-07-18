Евросоюз обманул Чехию с разрешением на импорт российской нефти

Совет Европейского Союза принял решение аннулировать разрешение для Чехии на импорт нефти из России через трубопровод «Дружба», передает ТАСС. Это стало частью 18-го пакета санкций, который был опубликован в официальном заявлении объединения.
Совет принял решение отменить разрешение на импорт нефти Чехией из России, — говорится в документе.
В 2024 году Чехия получала 42% от общего объема своей нефти через этот трубопровод, что составляет около 2,7 млн тонн. Согласно информации, предоставленной министром промышленности и торговли Чехии Лукашом Влчеком, поставки нефти по «Дружбе» были приостановлены еще 4 марта. Причиной остановки стало непрохождение платежей между чешскими покупателями и российским поставщиком, что произошло в результате введения последнего пакета санкций США против России.
Ранее МИД Эстонии сообщил о начале разработки 19-го пакета ограничений в отношении РФ. Глава ведомства Маргус Цахкна сообщил, что Евросоюз уже работает над новыми санкциями. При этом к моменту его заявления 18-й пакет рестрикций еще не вступил в силу.