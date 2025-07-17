Полиция Дзержинска раскрыла масштабную незаконную добычу песка

В Дзержинске правоохранители раскрыли незаконную добычу не менее десяти тысяч тонн песка, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на ГУ МВД России по Нижегородской области. По факту возбуждено уголовное дело.

Как выяснилось, в период с мая 2024 года по июль этого года организованная группа осуществляла незаконную разработку карьера без необходимых разрешительных документов. В своих целях преступники задействовали самосвалы и погрузчики.

В ходе обысков правоохранители изъяли документацию, черновые записи, компьютерную технику, а также оборудование, использованное для незаконной добычи и перевозки песка. Виновным грозит до десяти лет лишения свободы, а также крупный штраф.

Ранее в Октябрьском районе ХМАО индивидуальный предприниматель незаконно выловил более 2,5 тонны рыбы, превысив разрешенный Росрыболовством объем. Нанесен ущерб более 9,7 млн рублей.