ООН призвала Азербайджан и Армению соблюдать условия договорённостей

ООН обратилась к Баку и Еревану с просьбой соблюдения трёхсторонних договорённостей. Об этом заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик на пресс-конференции.

По словам Дюжаррика, у организации нет мониторинговой миссии в Карабахе.

Мы призываем все стороны соблюдать достигнутые до сих пор договорённости, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения, — сказал он.

Как стало известно ранее, Азербайджан обвинил Армению в нарушении трёхстороннего заявления в связи с незаконным размещением армянских вооружённых сил в зоне ответственности российского миротворческого контингента.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.

При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лaчинский и Агдaмский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.