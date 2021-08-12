ООН призвала Азербайджан и Армению соблюдать условия договорённостей
Сона Рустамова
Сона Рустамова
10:25, 12 августа 2021
Фото: Thomas Trutschel via imago-images.de/Global Look Press
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ООН обратилась к Баку и Еревану с просьбой соблюдения трёхсторонних договорённостей. Об этом заявил официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик на пресс-конференции.
По словам Дюжаррика, у организации нет мониторинговой миссии в Карабахе.
Мы призываем все стороны соблюдать достигнутые до сих пор договорённости, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения, — сказал он.
Как стало известно ранее, Азербайджан обвинил Армению в нарушении трёхстороннего заявления в связи с незаконным размещением армянских вооружённых сил в зоне ответственности российского миротворческого контингента.
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лaчинский и Агдaмский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.